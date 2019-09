EFE

La selección de Italia triunfó por 1-2 en su visita a Finlandia en Tampere y se mantuvo como firme líder del grupo J de la fase de clasificación a la Eurocopa 2020 con seis victorias en otros tantos partidos.



Un penalti transformado por Jorge Frello "Jorginho", en el 79, acabó con una Finlandia que, pese a sufrir durante más de una hora, había logrado el momentáneo 1-1 gracias a otra pena máxima, anotada por la revelación del arranque de la Premier League, Teemu Pukki.

Con estos tres puntos, Italia es líder con 18 puntos, seis más que Finlandia (12 puntos) y nueve más que Armenia, tercero con nueve puntos. A falta de cuatro jornadas para el final, los italianos ya rozan la clasificación a la Eurocopa 2020.



El seleccionado de Roberto Mancini doblegó a una Finlandia que llegaba a esta cita en forma, ya que tras el 0-2 padecido ante los italianos en su estreno encadenó cuatro victorias consecutivas para afirmarse como segundo clasificado en el grupo J.



Recibió a Italia en un Ratina Stadion de Tampere repleto, con más de 16.000 espectadores en las gradas, y con un Teemu Pukki que empezó la Premier League inglesa con cinco goles en tres partidos, dos de ellos a Liverpool y Chelsea.



Y el comienzo de partido fue complicado para Italia, que no podía contar este domingo con Marco Verratti, sancionado por acumulación de tarjeta y que perdió tras apenas cinco minutos a Emerson Palmieri, uno de sus cerebros técnicos en defensa junto a Leonardo Bonucci.



Tras unos 25 minutos difíciles Italia se sacudió, cuando Stefano Sensi asustó a Finlandia con una gran volea desde fuera del área que Lukas Hradecky, meta del Bayer Leverkusen, envió a córner con una determinante intervención. Italia se instaló en la mitad de campo finlandesa y creó peligros repetidamente a la portería local.



Barella y Florenzi lo intentaron con unos disparos parados por Hradecky al final de la primera mitad y, a la hora de juego, el dominio "azzurro" fue premiado.



Federico Chiesa centró desde la banda derecha y encontró a Immobile en el segundo poste, quien envió el balón a la escuadra con un cabezazo para subir el 1-0 al luminoso para Italia y romper con la maldición que le acompañaba con la selección "azzurra" desde el 5 de septiembre de 2017, cuando empezó una sequía goleadora de diez partidos y dos años.



El seleccionado de Roberto Mancini puso el partido cuesta abajo, pero todo se le complicó en el 72, cuando un error de Sensi en el centro del Campo causó un contragolpe de Finlandia que acabó con una pena máxima para los locales. Pukki confirmó su gran estado de forma y envió el balón al fondo de las mallas para el 1-1.



La diana del empate devolvió entusiasmo a la hinchada finlandesa, pero Italia no perdió lucidez y, apenas seis minutos después, llegó la jugada que le entregó la victoria.



Barella colgó un balón en el área y Sauli Väisänen la tocó con un brazo. Jorginho, especialista desde los once metros, superó a Hradecky y permitió a Italia dar otro paso agigantado hacia la clasificación a la Eurocopa.



Para Finlandia fue el segundo revés en seis partidos, pero sigue segundo con tres puntos de ventaja sobre Armania, tercera, lo que le deja como dueña de su destino para conseguir el billete para el torneo continental.