EFE

El exportero español Iker Casillas, campeón del Mundial de Sudáfrica 2010, manifestó este sábado que está "enamorado" de la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, en la que está de visita y de la que ha publicado varias fotos en sus redes sociales.



"Mira que me habían hablado muy bien de Cartagena de Indias pero hasta que no he venido a comprobarlo... es una ciudad increíble! Enamorado de ella!", expresó el exjugador del Real Madrid y del Porto en su cuenta de Instagram.



El exfutbolista español subió fotos en la turística zona del Centro Histórico, así como una en la que aparece junto a tres mujeres palenqueras, enfundadas en un traje típico que lleva los colores de la bandera de Colombia.



"Silencio, en Cartagena se rueda! Menuda ciudad más bonita!", escribió el español en otra publicación.





Esta semana también estuvo en Colombia, específicamente en la caribeña Barranquilla, el exdefensor español Carles Puyol, quien dijo el jueves que Francia, España, Brasil y Argentina son los que él considera favoritos para alzarse con el título del Mundial de Catar.



Al participar en Barranquilla en un partido de fútbol mixto para un proyecto benéfico con el cual se apoya a niños y niñas a involucrarse en el deporte, Puyol sostuvo que "el próximo será un mundial atípico porque es en una época diferente, no es al final de una temporada y entonces, vamos a ver como llegan los jugadores".