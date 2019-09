EFE



La "Naranja Mecánica" confirmó así el buen momento que está viviendo y confirmó sus opciones a clasificarse directamente para la Eurocopa 2020, en un encuentro que tuvo como uno de sus protagonistas a Babel.



El delantero, de 32 años, está viviendo un renacimiento en el Galatasaray que le ha valido no sólo para volver como titular a la selección holandesa, sino también para ser determinante. Suyos fueron los dos primeros goles que le dieron la tranquilidad a Holanda.



La victoria a domicilio de los naranjas cosechada la semana pasada en Alemania por 2-4 había insuflado los ánimos de los hombres de Koeman, que saltaron al campo confiados en que su superioridad técnica se impusiese en Tallin.



El seleccionador introdujo cambios respecto al once inicial que tan buenos resultados le dio en Hamburgo. Sentó a Denzel Dumfries, Marten de Roon y Quincy Promes, y puso en su lugar a Davy Pröpper, Donyell Malen y Joël Veltman.



Enfrente tuvieron a la cenicienta del grupo C, Estonia, que optó por quedarse atrás y esperar al contragolpe. La estrategia le sirvió solamente durante el primer cuarto de hora.



En el minuto 17, un gran pase en diagonal de Daley Blind desde la banda izquierda lo aprovechó Babel, que se coló entre dos defensas y fusiló desde el borde el área pequeña al portero de Estonia.



Este buen comienzo no se tradujo en más goles durante la primera parte. El barcelonista Frenkie de Jong derrochó clase con sus pases y propició oportunidades cada vez que la tocaba, pero a la delantera naranja le faltó mordiente en el área.



Como el segundo gol no llegaba, Depay, Wijnaldum y Babel lo intentaron a base de disparos lejanos. O se iban fuera o se encontraban con el portero de Estonia, Sergei Lepmets, provocando la desesperación de Koeman en el banquillo.



Poco debía temer el seleccionador. Estonia apenas disfrutaba de ocasiones y sufría cada vez que intentaba salir de su campo. La presión de la "Naranja mecánica" obligaba a los locales a sacarse la pelota de encima de cualquier manera, entregando el esférico y renunciando a hilvanar jugadas.



Holanda no introdujo cambios en el descanso, aunque tampoco le hizo falta. Dos minutos después de la reanudación, un centro desde la banda derecha de Memphis Depay llegó a la cabeza de Babel. El atacante del Galatasaray se paró en seco y remató sin saltar con un acertado giro de cuello, mandando el esférico a la base del palo y anotando el 0-2.



La segunda parte, al igual que la primera, siguió teñida de naranja. El seleccionador de Estonia quitó a un delantero por otro, Sergei Zenjov por Frank Liivak, pero no le sirvió de nada. Un disparo lejano de Henrik Ojamaa repelido por el portero del Valencia Jasper Cillesen fue lo más cerca que estuvo Estonia de estrenar su marcador.



Holanda sentenció el encuentro hacia el final del partido. En el minuto 76, un pase aéreo y vertical de Matthijs de Ligt llegó a Depay, que llevaba rato buscando la portería. El futbolista del Olympique de Lyon hizo un precioso control y armó un disparo desde el borde del área que terminó en el fondo de la red.



Poco después, Wijnaldum se vistió de Van Dijk y remató de cabeza un tiro libre que puso el definitivo 0-4 en el casillero. Holanda vuelve a casa con los deberes hechos y la ilusión de clasificarse para la Eurocopa de manera directa.