El capitán de Bélgica, Eden Hazard, que arrastra lesiones en las dos últimas temporadas y sintió dolores en una pierna en el último partido con el Real Madrid, sigue trabajando para recuperarse al 100 % de cara a la Eurocopa porque arrastrar molestias supone que "siempre hay un poco de miedo".



"En mi último partido con el Real Madrid todavía tenía dolor en mi pierna, en mi cuádriceps (...). Y ya me conocen: no me gusta jugar con pequeñas molestias. Tengo que estar al 100 %, porque si no, siempre hay un poco de miedo...", dijo el jugador a la cadena neerlandófona VTM.

El jugador agregó que en las "tres o cuatro" últimas lesiones que ha sufrido, se ha repetido el mismo patrón: "en los días de entrenamiento o de partidos, genial. Tenía un buen presentimiento. Pero cada vez que me despertaba al día siguiente... mal".



"Estamos intentando encontrar una solución para esto", añadió.



El pasado lunes, el seleccionador de Bélgica, Roberto Martínez, había dijo en las páginas de Le Soir que el capitán de los "Diablos rojos" no es "el tipo de jugador que necesita estar al 100 % físicamente para poner su talento al servicio del equipo".



El jugador agregó en rueda de prensa ese mismo día, en el inicio de la concentración de la selección de Bélgica, que aún no estaba plenamente recuperado y evocó los citados dolores en la pierna.



"Pero mentalmente estoy bien y físicamente creo que va a llegar poco a poco", comentó el delantero del Real Madrid.



Hazard no jugará este jueves en el amistoso que enfrentará a Bélgica con Grecia, según anunció el seleccionador, pero sí dispondrá de 45 minutos el domingo contra Croacia en el segundo y último partido de preparación de los "Diablos rojos" antes de la Eurocopa.