EFE

El belga Eden Hazard no abandonará el Real Madrid a final de temporada y, según confirmó el técnico italiano Carlo Ancelotti, está "bastante claro" el plan, que pasa por quedarse en el club blanco para "mostrar su calidad el próximo año".



"Con Hazard no he hablado del tema porque su plan es bastante claro, se queda con mucha motivación", aseguró en una rueda de prensa Ancelotti en la que cerró la puerta a la salida del belga en el próximo mercado.



"No lo ha pasado bien los últimos años, tiene ganas de demostrar todas sus cualidades que, por muchas razones, no ha sido capaz de mostrar. El plan de Hazard es bastante claro, se queda para mostrar su calidad el próximo año", aseguró.



Ancelotti desea tener una plantilla más completa que la de este curso y, de esta manera, poder realizar más rotaciones de las que ha hecho. Por eso, aunque llegase Kylian Mbappé, ve espacio en su equipo para Hazard.



"Creo que sí porque el Real Madrid tiene muchos partidos, hay cansancio y habrá rotaciones que no hemos hecho muchas este año. Con una plantilla más completa puedes rotar más y puedes tener oportunidades que son complicadas en un gran equipo. Sigo pensando que no es importante la cantidad de los minutos sino la calidad", sentenció.