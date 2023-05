Con información de EFE

El tribunal central de Países Bajos dio la razón a la FIFA tras desestimar las demandas de los dos grupos de agentes: La Asociación Europea de Agentes de Fútbol (EFAA) y Pro Agent, en cuanto a la solicitud de medidas cautelares presentada con el fin de detener la entrada en vigor del reglamento de agentes y anular el examen propuesto.

La FIFA y la federación holandesa salen vencedoras del juicio después de que el juez no encontrase motivos suficientes para imponer medidas cautelares. Además, condenó a los agentes a pagar las costas del proceso judicial, informó FIFA.

Los agentes argumentaban que las reglas son ilegales porque la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial, no está autorizado para regular su profesión ya que los agentes no son miembros de la FIFA y no existe una base de derecho público para la regulación de la FIFA.

En particular, la EFFA, que es un grupo de interés europeo de agentes de fútbol cuyos miembros incluyen intermediarios de Suiza, Japón, Brasil y Argentina, y Pro Agent, un grupo de agentes de fútbol con sede en los Países Bajos, cuestionaron el tope de la tarifa de servicio de la FIFA y el examen que ahora se requiere que los agentes pasen.

En abril, casi la mitad de los candidatos que tomaron el primer examen de agentes de fútbol de la FIFA reprobaron, pues de los 3.800 que rindieron el examen, solo 1.962 lo aprobaron y podrán recibir la licencia de agente de fútbol de la FIFA. Esa licencia les permitirá seguir operando como representante para transferencias o renovaciones de contratos que involucren a jugadores, miembros del personal o clubes.