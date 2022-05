EFE

Pep Guardiola no pudo sacar a Harry Kane el verano pasado del Tottenham Hotspur. El Manchester City hizo dos ofertas, una de 100 millones de libras (120 millones de euros) y otra de 150 (175 millones de euros), pero fue incapaz de convencer a Daniel Levy, presidente del club londinense, de que se lo vendiera. Con la cercana compra de Erling Haaland, Guardiola completa el puzzle con la pieza que le faltaba.



El técnico español se las ha ingeniado para lidiar sin un '9' puro en la plantilla las dos últimas temporadas para utilizar en esa posición a futbolistas más acostumbradas a otras y explotar la figura del 'falso 9' que tanto y tan bien utilizó con Leo Messi el Barcelona.



Phil Foden, Kevin de Bruyne, Raheem Sterling y Gabriel Jesús, el punta más puro, han pasado por ahí y lo cierto es que el City ha funcionado muy bien. No en vano, es el equipo más goleador de la Premier League, con 89 tantos, dos más que el Liverpool, lo que le ha reportado una diferencia de más cuatro en el golaveraje con los 'Reds' que puede ser decisiva para un título que apunta a definirse en la última fecha.



Sin embargo, el City ha sufrido un bajón respecto a otras campañas. De luchar por todos los títulos, a perder pronto en la Copa de la Liga, en semifinales en la Copa de Inglaterra y también en semifinales en la Liga de Campeones, en la que rozó la segunda final consecutiva. Podría ser la segunda temporada en blanco para el City desde que llegó Guardiola, algo que no ocurre desde el año en que aterrizó en Mánchester.



Para elevar el nivel, llega Haaland. Según la web deportiva "The Athletic", el fichaje está hecho y es cuestión de tiempo que se anuncie. La oferta económica que los directivos Ferran Soriano y Txiki Begiristain han puesto sobre la mesa ha sido lo suficientemente jugosa para convencer al noruego de que su destino no está en el Real Madrid, sino en Mánchester.



Con este fichaje, el City se hace con un hombre que atesora casi un gol por partido en sus tres temporadas en el Borussia Dortmund, unos registros que recuerdan a los de Messi y Cristiano Ronaldo en su mejor época. Encuentra Guardiola un objetivo que recibirá los pases de Foden, De Bruyne y Cancelo, y que culminará las contras que lancen Sterling y Riyad Mahrez.



A sus 21 años, Haaland es el futbolista más prometedor del mundo, junto a Kylian Mbappé, y su salida del Borussia era cuestión de tiempo. Por eso quien fuera su agente, el recientemente fallecido Mino Raiola, le protegió con una cláusula de rescisión al tercer año de contrato inferior a los 80 millones de libras (90 millones de euros).



Cuando el City la active, se hará con el delantero que el equipo busca desde que Sergio Agüero, el extranjero con más goles en la historia de la Premier, pegara un bajón deportivo hace un par de temporadas por una lesión de rodilla.



Haaland seguirá los pasos de su padre y recalará en la Premier League, pero en un escenario muy diferente. Alfie Haaland jugó en el Nottingham Forest, en el Leeds United y en el Manchester City anterior a los petrodólares. Su carrera terminó de forma abrupta tras una venganza de Roy Keane, que en un derbi de Mánchester le rompió la rodilla izquierda.