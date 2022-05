EFE

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, negó que la eliminación en semifinales de la Champions League contra el Real Madrid vaya a tener algún efecto a la hora de determinar su futuro.



Preguntado por ello, el técnico español fue tajante: "No, en absoluto", respondió. "Competimos muy bien en la Champions League. Sí, estoy decepcionado, porque queríamos jugar la final, pero esto no va a cambiar ni mi futuro ni mi pasado. La razón por la que quería venir a Inglaterra ya se consiguió", apuntó.



Guardiola, que lleva en el City desde 2016, termina contrato con los celestes al final de la próxima temporada, pero explicó que es pronto para ponerse a pensar en ello.



"Si amplío mi contrato será a final de temporada. Antes no va a ocurrir", aseveró el técnico de Sampedor, que aún compite por la Premier League, el único título que puede ganar esta temporada.



El City necesitará sacar cuatro puntos de los últimos dos partidos ligueros para hacerse con su cuarta liga en los últimos cinco años. La diferencia de +7 goles les permite, además, soñar con convertirse en campeones virtuales de la competición este domingo contra el West Ham United.