EFE

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, explicó que su éxito como entrenador no proviene de ser un genio, sino del trabajo duro.



El español aprovechó el parón internacional para visitar la Expo 2020 de Dubai y tuvo tiempo para compartir algunas reflexiones sobre su filosofía.





"No soy un genio. Honestamente, soy un tipo que trabaja, ¿quién es el más increíble del mundo? Estoy ahí. En eso estoy bien", dijo Guardiola.

"Paso mucho tiempo aquí y allá. Luego trato de ser el primero en llegar y el último en irse y no es ningún secreto. Y normalmente pasa porque no entiendo la satisfacción, satisfacción personal. No estoy hablando de felicidad, satisfacción, es completamente diferente. Ya sabes, para el trabajo, no quiero obtener algo sin esfuerzo. No lo quiero. No funciona", añadió.



Tras el parón internacional, el Manchester City recibirá al Everton en la Premier League el próximo domingo.