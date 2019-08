EFE

La promoción de la selección de México por territorio estadounidense le tocó esta vez tener como centro de actividad a San Antonio, donde el próximo 10 de septiembre se va a disputar el amistoso entre el "Tricolor" y el combinado nacional de Argentina.



Como ya es habitual, el máximo responsable del equipo, el argentino Gerardo Martino, fue el que se presentó ante los periodistas para hacer un balance de lo han sido sus seis meses al frente de la selección y comó ve su evolución.



Tras una larga conferencia de prensa, al final el mensaje central y más claro que dejó Martino fue que a México, futbolísticamente hablando, le queda un camino por recorrer.

📄 | NOTA



🗣 🇲🇽

El Profe Gerardo Martino habló en conferencia de prensa desde el 🏟 Alamodome donde jugaremos próximamente 🆚 🇦🇷.



Checa aquí lo que dijo. ➡️ https://t.co/uuWVn5rdkZ #MEXTOUR | #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/Rm13C0GKmP — Selección Nacional (@miseleccionmx) August 14, 2019

Lejos de tener un tono triunfalista, Martino quiso hacer un análisis lo más objetivo posible de la realidad en la que se encuentra el fútbol de México y en este sentido señaló que no pasa de un "segundo" nivel, al margen que hubiesen logrado la pasada Copa Oro.



"Mexico hoy es una selección de segundo nivel, dado que está lejos de las que tradicionalmente son importantes desde hace cien años", argumentó Martino. No es fácil llegar a ese escalón".



Tan difícil, que de acuerdo a Martino, en los últimos tiempos solo la selección de España ha podido dar ese salto cualitativo en el fútbol mundial.

🙌🏻 😃 🖤



¡Gracias al Alcalde @Ron_Nirenberg por su gran recibimiento en San Antonio! 🤝 🇲🇽



¡Nos vemos en septiembre para el juego ante Argentina! ⚽️#MEXTOUR | #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/o6iBABRRaz — Selección Nacional (@miseleccionmx) August 15, 2019

"Siempre he dicho que la única selección que vi subir a ese escalón fue España", agregó. "Es todo un recorrido para poder acceder a esos lugares. Pero nosotros estamos en esa misma búsqueda que seguramente tuvo el Profe (Juan Carlos) Osorio cuando le tocó dirigir a la selección".



Para ello, Martino ha pedido a los directivos del fútbol mexicano que los rivales que pueda tener el equipo nacional sean de categoría como sucederá cuando el próximo 10 de septiembre se enfrenten en el Alamodome de San Antonio a la de su país, la Argentina.



La prioridad para Martino en el enfrentamiento contra Argentina es comenzar a ver la manera en que se comporta su equipo contra selecciones de primer nivel, después de haber aprobado su torneo ante los rivales de la Copa Oro.



"Es la primera vez que me toca enfrentar a Argentina desde que la dirigí, pero ya los enfrenté con Paraguay", comentó Martino. "Para nosotros es, como cada partido que nos toca enfrentar sea oficial o amistoso, es muy importante y sumamente interesante después de haber ganado la Copa Oro".



Pero además de enfrentarse a buenos equipos, Martino considera que una de las maneras para progresar en el resultado del fútbol mexicano debe ser la consistencia, sin importar el rival.



Martino puso como ejemplo lo sucedido en los Juegos Panamericanos de Lima, donde México ganó a selección con historia y potencial como Argentina y Uruguay y luego pierde la posibilidad de la medalla de oro frente a Honduras.



El técnico argentino dijo que ésa es la barrera que el fútbol mexicano debe romper a nivel de selecciones, porque lo mismo le sucede a la principal.



De ahí, que Martino tenga como prioridad en el partido amistoso contra Argentina la búsqueda del afianzamiento de una idea futbolística contra una selección importante.



"Será muy interesante para ver en qué lugar estamos después de haber ganado la Copa Oro", subrayó Martino. "No tengo duda que será una fecha importante para nosotros".



El técnico comentó que la selección de México tiene capacidad para vencer a Argentina con o sin Lionel Messi, quien no estará en la gira de su país por Estados Unidos, ya que cumple con la suspensión por tres meses que le impuso la Conmebol.



Martino reiteró que el futbolista mexicano tiene muchas cualidades técnicas y han entendido rápido sus ideas futbolísticas y de lo que se trata es que las puedan asimilar y mantenerlas.



El entrenador argentino también reconoció que la gran cantidad de jugadores extranjeros que compiten en la Liga MX impiden que haya un mayor desarrollo de los jóvenes futbolistas locales.



"Probablemente lo que hacen es cortarle posibilidades a los jugadores jóvenes mexicanos", indicó. "Ése es el punto esencial y es un punto que seguramente plantearemos en el futuro con los dueños de los equipos".