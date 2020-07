GOAL

No habrá Balón de Oro en 2020. France Football ha anunciado la decisión este lunes a través de un comunicado en el que explica que la reanudación de unas competiciones pero la suspensión de otras por el coronavirus no permite que la elección sea justa.

"En circunstancias excepcionales, decisiones excepcionales. Por primera vez en su historia desde que empezó 1956, el Balón de Oro de France Football no se entregará en 2020, debido a que no hay condiciones justas para hacerlo", explica la publicación.

De esta forma, la revista no entregará el célebra galardón que entrega anualmente para distinguir al mejor jugador del mundo y quen en la última década a supuesto una feroz competición entre Lionel Messi, que ha ganado 6 veces el premio, y Cristiano Ronaldo, que lo ha hecho en cinco ocasiones y sólo Modric en 2018 interrumpió su reinado.

À circonstances exceptionnelles, dispositions exceptionnelles. Pour la première fois de son histoire, débutée en 1956, le #Ballondor France Football ne sera pas attribué en 2020, faute de conditions équitables suffisantes.



Nos explications sur ce choix : https://t.co/LgRr8GCuKD pic.twitter.com/Z1x3L3QBGV — France Football (@francefootball) July 20, 2020

A lo largo de sus más de 60 años de historia, la revista francesa ha distinguido con el galardón a jugadores de la talla de Cruyff, Ronaldinho, Rivaldo, Di Stefano, Ronaldo Nazario, Figo, Platini, Van Basten, Beckenbauer, George Best, Kopa o Luis Suárez entre otros, mientras que Pelé y Maradona lo ganaron de forma honorífica ya que en su etapa como jugadores sólo se premiaba a jugadores europeos.

¿Por qué France Football no entregará en 2020 el Balón de Oro al mejor jugador del mundo?

La revista ha explicado una serie de razones en un artículo en su web:

• Porque un año tan único no puede, y no debe, ser tratado como un año normal. En caso de duda, es mejor abstenerse que insistir.

• Porque el trofeo Ballon d'Or transmite valores, como la ejemplaridad, la solidaridad y la responsabilidad, además de la excelencia deportiva por sí misma.

• Debido a que la equidad que prevalece para este galardón honorífico no se puede preservar, en particular a nivel estadístico, ya que todos los aspirantes al galardón no están en las mismas condiciones, ya que algunos vieron su temporada interrumpida radicalmente y otros no. Entonces, ¿cómo podemos comparar lo incomparable?

• Porque no queríamos poner un asterisco indeleble en la lista de premios como "trofeo ganado en circunstancias excepcionales debido a la crisis de salud de Covid-19". Siempre preferiremos un esguince pequeño (a nuestra historia) a una cicatriz grande. Es la primera vez desde 1956 que el Balón de Oro se toma un descanso. El paréntesis no nos encanta, pero nos parece el más responsable y lógico. Proteger la credibilidad y la legitimidad del premio también significa garantizar que sea irreprochable con el tiempo.

• Debido a que solo dos meses (enero y febrero), de los once generalmente requeridos para formarse una opinión y decidir entre los mejores, es demasiado poco para evaluar y juzgar, dado que el resto de partidos tuvieron o tendrán lugar, luego en otras condiciones y formatos (a puerta cerrada, sin cambios, finales a 8 en Europa a un solo partido) demasiado lejanos de las condiciones habituales.

• Debido a que nuestros 220 miembros del jurado (hombres y mujeres por igual) repartidos por todo el mundo pueden haberse distraído o desviado de su misión de observación debido a otras prioridades y emergencias de las que ocuparse.

• Porque la historia del Balón de Oro es demasiado bonita para correr el riesgo de dañarla con un ejercicio cuestionable. En estos tiempos agitados, tomarse un descanso es un lujo y una necesidad inestimable. Para que el fútbol, ​​en su conjunto, recupere ímpetu, pasión y emoción.