EFE

La FIFA anunció que ha presentado una demanda ante la justicia suiza por la que reclama dos millones de francos suizos a su antiguo presidente Joseph Blatter y al ex vicepresidente Michel Platini "indebidamente pagados al señor Platini en febrero de 2011", según explica en un comunicado.

FIFA files claims against Joseph Blatter and Michel Platini: https://t.co/Ktyo86OfQM — FIFA Media (@fifamedia) December 16, 2019

La presentación de esta demanda atiende la resolución unánime adoptada recientemente por el Comité de Gobierno de la FIFA según la cual estaba obligada a ´"tratar de recuperar los fondos ilícitamente pagados por un oficial (Blatter) a otro (Platini)".

En caso de que la reclamación ante la justicia suiza tenga éxito, la FIFA se compromete a destinar dichos fondos recuperados, con sus correspondientes intereses, al desarrollo del fútbol "que es donde ese dinero debió ser destinado", señala la nota.



Durante su etapa presidencia, el suizo Joseph Blatter aprobó el 18 de enero de 2011 el mencionado pago a Michel Platini y el dinero fue transferido por la FIFA a una cuenta bancaria de éste el 1 de febrero, según los datos de la federación internacional.



El Comité de Gobierno consideró que tras la investigación hecha por los órganos judiciales independientes de la FIFA se concluyó que este pago no tenía base contractual, ni por escrito ni de forma oral, y fue considerado como un regalo ilícito o un pago indebido contrario al código ético de la organización.



El órgano de gobierno que preside el exjuez indio Mukul Mudgal tuvo en cuenta para hacer su recomendación que desde que la Fiscalía General Suiza (OAG) anunció el 24 de septiembre de 2015 el inicio de una investigación criminal sobre este pago todavía no ha habido resultado o decisión al respecto, ni espera que la haya pronto.



Por ello entendió que el paso más adecuado es iniciar un procedimiento legal para recuperar el dinero y hacer al mismo tiempo las reclamaciones contra ambos.



El pago de esos dos millones que Blatter hizo a Platini en 2011, por trabajos que el francés realizó entre 1999 y 2002 cuando era su asesor, fue el motivo por el que la Comisión de Ética de la FIFA sancionó a ambos en octubre de 2015, primero de forma temporal (90 días) y después durante ocho años.



Posteriormente, en febrero de 2016, la Comisión de Apelación redujo los castigos a 6 años y Platini, obtuvo luego una reducción a 4 en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), órgano ante el que no reclamó Blatter.



El exjugador francés Michel Platini presidió la UEFA desde 2007 hasta su inhabilitación, que concluyó el pasado 8 de octubre. Joseph Blatter dirigió la FIFA desde 1998 hasta el junio de 2015, fecha en la que dimitió pese a haber sido reelegido unos días antes cuando estalló el llamado "FIFA Gate" por casos de corrupción de exdirigentes de la organización.