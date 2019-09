EFE

El lateral Manuel Rosas y no el capitán de la selección de Nicaragua, el delantero Juan Barrera, votó por el argentino Lionel Messi al premio FIFA 'The Best' a mejor jugador de la última temporada, informó este jueves la Federación Nicaragüense de Fútbol (Fenifut).



La entidad asumió su error al notificar a la FIFA que los votos correspondían a Barrera y no a Rosas, un mexicano nacionalizado nicaragüense y quien es otro de los capitanes de la Azul y Blanco.



Según esa Federación, "por un error administrativo" al momento de enviar la información a FIFA "erróneamente se adjuntó el nombre y firma de Juan Barrera" a favor de Messi, "misma que estaba registrada por la votación efectuada del año anterior".



No obstante, aseguró, el jugador que eligió a Messi fue Rosas y no Barrera.

No Vote por los premios #TheBest2019 cualquier información sobre mi voto es falso , gracias. — Juan Barrera (@juanbarreranica) September 24, 2019





La Fenifut explicó que ellos trasladaron la votación de los premios FIFA 'The Best' al seleccionador nacional, el costarricense Henry Duarte, quien a su vez se encargó de nombrar a uno de los capitanes.



Duarte, según la versión de la Fenifut, eligió al jugador Manuel Rosas, quien ya había ejercido su voto en ediciones anteriores.



Asimismo, la Fenitut corroboró que tanto Duarte como Rosas votaron de la misma manera, como aparece en el listado oficial de FIFA, es decir 5 puntos para Messi, 3 para el senegalés Sadio Mané, y un punto para el portugués Cristiano Ronaldo.



"Fenifut desea dejar en claro que toda esta situación fue un mal entendido. Aunque nos hacemos responsables del error administrativo y entendemos las molestias que pudo causar en uno de nuestros capitanes de nuestra selección nacional", señaló.



Asimismo se disculpó "por las malas interpretaciones que todo este asunto generó en relación a los premios 'The Best'.



Barrera, capitán de la selección de fútbol de Nicaragua, se declaró sorprendido al verse en la lista de capitanes que votaron por Messi.



"No Voté por los premios #TheBest2019 cualquier información sobre mi voto es falso, gracias", escribió en un tuit Barrera, quien se convirtió en el primer jugador que pasó de la liga nicaragüense a una de Europa, al integrarse al SC Rheindorf Altach, de Austria, en 2015.



En la lista que ofreció la FIFA aparecía el voto de Barrera a favor del argentino.



Barrera recibió el respaldo de su club, el nicaragüense Real Estelí, donde también juega Rosas.



El argentino Lionel Messi, delantero del Barcelona, ganó el lunes en Milán el premio FIFA 'The Best' tras conquistar la Liga española y marcar 51 goles en 50 partidos