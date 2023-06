EFE

La Federación de Fútbol de Estados Unidos (USSF) anunció este viernes el regreso de Gregg Berhalter como seleccionador del combinado de las Barras y las Estrellas de camino al Mundial de 2026 que este país organizará con México y Canadá.

Matt Crocker, director deportivo de USSF, aseguró en un comunicado que Berhalter es "la persona correcta para este trabajo".

"Cuando empecé esta búsqueda, estaba centrado en encontrar a alguien con la visión correcta para llevar este programa a nuevas alturas en 2026. Gregg tiene esa visión así como la experiencia y la actitud para crecer dentro y fuera del campo para que este equipo avance", añadió.

Berhalter, que volverá al banquillo tras varios meses de culebrón sobre el presente y futuro de la selección, agradeció que la USSF haya vuelto a confiar en él y dijo que su objetivo es hacer que los fans y su país se sientan "orgullosos" de este equipo.

El inminente regreso de Berhalter fue desvelado el jueves por el portal The Athletic mientras Estados Unidos goleaba por 3-0 a México en las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Gregg Berhalter has been chosen to lead the #USMNT to the 2026 FIFA World Cup » https://t.co/ObcP1tCbvH pic.twitter.com/c85nwVS9to