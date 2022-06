EFE

Dos tantos, en los últimos compases de cada acto, el que convierte a Gavi en el goleador más joven de la historia de la selección española y un testarazo final de Íñigo Martínez, salvaron a España de la derrota en Praga ante la República Checa con un empate por 2-2, en un duelo marcado por dos graves errores defensivos que siembran dudas.



De acariciar el título con una magnífica imagen en la final a cuatro de la Liga de Naciones, pasa la selección española a verse obligada a una reacción inmediata tras firmar su segundo empate consecutivo, y gracias. Con Luis Enrique desesperado ante la falta de fluidez del primer acto y la falta de intensidad de una defensa que cambió en bloque. Blanda sin el liderazgo de Laporte. Con un debate que no tendrá freno en la figura de Eric García.

🏁 ¡¡FINAAAAAL DEL PARTIDOOOOO!!



⚖️ La @SeFutbol y la República Checa firman tablas en el Sinobo Stadium de Praga.



🇨🇿 🆚 🇪🇸 | 2-2 | 90+5’ #VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/6dcM5pJ5zU — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 5, 2022





Se vio España obligada a la reacción desde un grave desajuste defensivo que le presentó el peor escenario posible a un equipo con rotaciones. Las fechas hasta el Mundial son contadas y las oportunidades, para algunos jugadores, serán escasas para demostrar que merecen estar en la lista de los elegidos para Qatar. Luis Enrique juntó varios regresos con pruebas que rebajaron la eficacia de un juego que se atascó hasta que Gavi salió al rescate.



No podía ser otro jugador. Uno de los dos de campo que repitieron de inicio, el otro era Sarabia. A días de cumplir 18 años sus piernas lo aguantan todo. Sobrado de personalidad para añadir a su lucha innegociable un descaro con balón que levantó a una España atascada. Dani Carvajal tiró mal un fuera de juego y nada más arrancar el partido, a los cuatro minutos, la República Checa encontraba un premio inesperado.



Línea defensiva adelantada, Carvajal pierde referencia y habilita el pase en profundidad. Kuchta rompe al espacio y Jakub Pesek marca a placer, con Unai Simón vendido ante el error. El tanto refrendaba la idea checa, con defensa de cinco. El botín, tras derrotar a Suiza en la primera jornada, estaba conseguido en cuatro minutos. Poco le importó jugar ante su afición para situar ocho jugadores por detrás del balón.



Y no lo interpretó bien España. Sin desborde en banda, imprecisa con balón, con dificultad para encontrar vías de acceso a las zonas de peligro. Falta de inspiración, mascando la frustración representada por Raúl de Tomás. Sin balones para rematar y apareciendo en una sola ocasión para asociarse con Sarabia y generar la mejor ocasión con el disparo cruzado del extremo.

17-year-old Gavi equalizes for Spain! 🇪🇸



📺: FS2 pic.twitter.com/x7EOGjD2da — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 5, 2022

La lucha de los checos, intensos en cada duelo, provocó dos lesiones en la misma demarcación. A Zeleny le sustituyó Jankto, que cuando no pudo seguir restaban minutos para el final del primer acto y el seleccionador, Jaroslav Silhavy, tomó una decisión de la que se arrepentirá unos días. No quiso agotar una segunda ventana de cambios y en inferioridad numérica recibió el castigo del mejor jugador en el campo. Gavi, con un zurdazo cruzado, se convertía en el internacional más joven en marcar con España.



El mal trago parecía superado cuando en la reanudación llegó el paso al frente esperado. Ferran Torres aumentaba el peligro, acariciando el gol en dos ocasiones, y cuando podía correr la selección, Dani Olmo buscaba la escuadra. Con la posesión todo se decantaba a su favor, aunque para adelantar tantos metros debía tener una defensa que transmitiese seguridad y en Praga no se presentó.



Lo palpó la República Checa que pasó a defensa de cuatro y encontró en los balones en largo, a la espalda de los centrales, un filón que aprovechar. Tan simple y tan efectivo. Así perdonó el segundo Kuchta, con todo a su favor, en un mano a mano ante Unai que definió pegado al poste a los 54 minutos.



El partido podía caer de cualquier lado porque el único remate de Raúl de Tomás los salvaba como podía Vaclik y la maldición de Koke, sin un gol como internacional, se extendía cuando la tuvo para dar la vuelta al partido. Lo merecía España, con resultado inmediato a los cambios de Luis Enrique cuando daba paso al regreso de Marco Asensio y el primer balón que tocaba lo estrellaba en la madera.

MARTINEZ HEADER! 💥



SPAIN EQUALIZES IN STOPPAGE TIME 2-2! 🇪🇸



📺: FS2 pic.twitter.com/aKQ3BZYXdE — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 5, 2022

Fue cuando llegó una acción que condena a un equipo, que cuesta eliminaciones de torneos. De nuevo con línea defensiva adelantada y sin tener la marca del delantero, Eric García llegó tarde al pase en profundidad. Sin una referencia. El achique de Carvajal serviría de poco. A Kuchta no le pesó el error en su cabeza y definió con calidad, picando el balón a la salida desesperada de un impotente Unai.



Se vio ante las cuerdas España y no paró a lamentarse. Pasó al juego directo, a la búsqueda desesperada de un gol que rondó Ferran Torres, estrellándose de nuevo con el poste, y que firmó en el último suspiro un testarazo salvador de Íñigo Martínez que evitó la derrota.