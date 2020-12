EFE

Ni Just Fontaine, ni Thierry Henry, ni Eric Cantona, ni Antoine Griezmann, ni Jean Pierre Papin. Para Zinedine Zidane, el mejor delantero de la historia de Francia es Karim Benzema. Después del doblete que firmó ante el Athletic, el jugador del Real Madrid recibió ese halago de su entrenador. ¿Los datos avalan la afirmación del técnico galo?



Zidane, con gesto serio (no bromeaba), fue claro y contundente en la rueda de prensa posterior a la sufrida victoria por 3-1 frente al equipo de Gaizka Garitano. "Para mí, Benzema es el mejor delantero de la historia de Francia. Está clarísimo".



¿Qué ha hecho Benzema para recibir tal honor por parte de un hombre que no es sólo un entrenador del Real Madrid? Zidane es más que eso, es uno de los mejores jugadores de la historia de su país con permiso de Michel Platini.



Desde hace años, Zidane ve como entrena cada día un hombre que no entra en los planes de su seleccionador, Didier Deschamps. Tal vez, por motivos ajenos al fútbol todavía relacionados con aquel asunto entre Valbuena y Benzema que condenó al jugador del Real Madrid a no jugar con su país desde octubre de 2015, cuando disputó su último partido, un amistoso ante Armenia en el que marcó dos goles.



Las estadísticas, los datos y los títulos para comparar a todos los nombres citados anteriormente con Benzema pueden ayudar a corroborar la afirmación de Zidane. Para empezar el análisis, hay que sacar los datos del delantero del Real Madrid: acumula 17 temporadas en la elite, 12 de ellas en el club blanco. En ellas, ha ganado 4 Ligas, 3 Supercopas y una Copa en Francia.



En España ha ganado 3 títulos de Liga, 3 Supercopas y 2 Copas del Rey. A todos esos títulos hay que sumar 4 Ligas de Campeones, 3 Supercopas de Europa, y 4 Mundiales de Clubes. Suma en total 27 títulos de primer nivel con un total de 340 goles y una media de 0'49 tantos por partido.



Y con Francia, participó en la Eurocopa de 2008 y fue eliminado en la fase de grupos; no fue citado por Raymond Domenech para el Mundial de Sudáfrica; fue eliminado en cuartos de final por España en la Eurocopa 2012 y en Brasil 2014 tampoco pasó de los cuartos de final. Al final, se perdió el título de su selección en Rusia 2018.



FONTAINE, HISTÓRICO BALÓN DE ORO DEL MUNDIAL DE SUECIA 1958



Centrando la mirada atrás en el tiempo, su primer rival por el trofeo de mejor delantero de la historia de Francia es Fontaine. El número de títulos del jugador nacido en Marrakech (Marruecos) en 1933 no es tan espectacular como los que suma Benzema: 4 Ligas, 2 Copas y 2 Supercopas de Francia. Sin embargo, en la selección, rindió a un nivel excelso.



Sobre todo en el Mundial de Suecia 1958, en el que se proclamó Bota de Oro con 13 tantos, una cifra nunca igualada en la historia. Condujo a su selección hacia una tercera plaza que sólo sería superada décadas después por la Francia de Zidane, campeona del mundo en 1998.



Fontaine completó una Copa del Mundo increíble. Metió más goles que jugadores de primer nivel como Garrincha, Pelé, Helmut Rahn o Vavá. Después, nadie se acercó a la cifra de 13 goles en un mismo torneo y aún marcaría otros 8 tantos en la Eurocopa de 1960, en la que Francia fue cuarta. En 2003, la Federación Francesa de Fútbol le eligió como el mejor jugador de su país en los últimos 50 años.



PAPIN, ÚNICO DELANTERO FRANCÉS CON UN BALÓN DE ORO



En 1991 Jean Pierre Papin consiguió el Balón de Oro por delante de Dejan Savicevic, Darko Pancev y Lothar Matthäus. Tras Raymond Kopa y Michel Platini, se convirtió en el tercer francés en conseguirlo, pero con la peculiaridad: es el único delantero entre los tres. Después, ningún otro ariete galo lo logró. Otros como Griezmann, Cantona o Henry estuvieron cerca de conseguirlo, pero acumularon segundos y terceros puestos en diferentes años.



En número de títulos, Papin ni se acerca a los que ha conseguido Benzema. Apenas suma una Copa de Bélgica con el Club Brujas, 4 Ligas y una Copa con el Olympique Marsella, 2 Ligas, 2 Ligas de Campeones y 2 Supercopas de Italia con el Milan y una Copa de la UEFA en las filas del Bayern Múnich. En total, 12 trofeos por los 27 de Benzema.



Con Francia, disputó el Mundial de México 1986 e igualó el tercer puesto de Suecia 1958. Con su apariencia frágil, sin mucha envergadura (1'76), fue un ejecutor preciso que mostró una efectividad brutal a lo largo de su carrera. Un delantero completísimo que, sin duda, podría ser el mejor de la historia de Francia.



CANTONA, EL REBELDE QUE ROMPIÓ MOLDES



Tal vez, a lo largo de los años del fútbol galo, el delantero con más clase, con permiso de Henry, ha sido Eric Cantona. Sin embargo, el genio que mostró sobre el campo, sobre todo en las filas del Manchester United de los años 90, en ocasiones lo tiró por el retrete por otro tipo de acciones que tal vez eclipsaron sus hazañas futbolísticas.



Su expulsión por agredir al central del Crystal Palace Richard Shaw con patada incluida a un joven hincha local que le insultó cuando se dirigía al vestuario, quedará en los anales de la historia del fútbol inglés.



Sin embargo, la elegancia de Cantona con una pelota es indiscutible. Firmó algunos de los goles más memorables de la historia de la Premier League y acumuló muchos títulos: en total, 11 en Inglaterra con el United y 3 en Francia con el Olympique Marsella.



Con Francia, participó en la Eurocopa de 1992 y no pasó de la fase de grupos. Se clasificó en la tercera posición del Balón de Oro de 1993 y acumuló 165 tantos a lo largo de 13 años de carrera profesional con una media de 0'38 goles por partido. No fue un "killer", pero sí un fino delantero inolvidable.



HENRY, UN GOLEADOR DE ETIQUETA



Alto, potente, fuerte, con una técnica exquisita y goleador, Henry es una leyenda del fútbol de su país, al que encumbró con la consecución de la Copa del Mundo de Francia 1998 y con la Eurocopa de Bélgica y los Países Bajos de 2000. Junto a Zidane, fue una activo clave en la mejor época del fútbol francés, que pudo sumar un segundo Mundial en Alemania 2006. Italia, en la final, se lo impidió.



Henry inició su leyenda en el Arsenal de Arsene Wenger que se proclamó campeón de la Premier League en 2002 y 2004. En el club inglés vivió sus mejores años, con temporadas espectaculares que incluyeron cuatro títulos de máximo goleador de la Premier League (2002, 2004, 2005 y 2006).



Después, en el Barcelona, alargó su carrera y consiguió el título más importante a nivel de clubes, la Liga de Campeones de 2009. Henry lo ha ganado todo. Mundiales, Eurocopas, Champions y Ligas. En total, acumula 22 títulos de nivel entre el Mónaco, el Arsenal, el Barcelona y Francia. En total, marcó 365 goles en sus clubes y 51 con su selección y fue segundo en el Balón de Oro de 2003 y tercero en la edición de 2006.



GRIEZMANN, EL HÉROE DE RUSIA 2018



Si hay algún momento que caracteriza la carrera de Antoine Griezmann, ese no es otro que el Mundial de Rusia 2018. Después de perder una final de la Liga de Campeones en las filas del Atlético con aquel penalti que falló en la final de Milan ante el Real Madrid, "el Principito" se resarció con el título más importante del mundo.



Junto a Henry, es el único delantero de la lista de los mejores de Francia que ha levantado una Copa del Mundo. Y lo hizo con un protagonismo esencial en la final frente a Croacia, con un tanto de penalti y una asistencia a Paul Pogba. Durante todo el torneo, Griezmann rindió a un nivel excepcional y pudo apagar el mal sabor de boca que le dejó tras perder ante Portugal la final de la Eurocopa de 2016.



A nivel de clubes, Griezmann apenas ha ganado una Supercopa de Europa y una Liga Europa con el Atlético de Madrid. Su Mundial es el mayor trofeo que luce en su vitrina. No lo tiene Benzema, que sin embargo luce 24 títulos más. En todas su carrera, Griezmann acumula 206 goles entre Real Sociedad, Atlético y Barcelona. Una media de 0'39 dianas por partido.



Rápido, hábil en el regate, buen llegador desde atrás y con una pierna izquierda excepcional, Griezmann es el último delantero francés que puede plantar cara a Benzema en el debate que abrió Zidane después del partido que ganó al Athletic. Fontaine, Henry, Cantona y Papin se unen a la lista. ¿Quién es el mejor delantero francés de la historia