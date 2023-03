Con información de EFE

El goleador Enner Valencia será baja para el debut del técnico español Félix Sánchez como seleccionador de Ecuador, luego de lesionarse con el Fenerbahce.



Valencia anunció en redes sociales que no podrá estar para el doble compromiso debido a una molestia en su rodilla.



"Me encantaría estar en el inicio de esta nueva etapa de la 'Tri', pero por una molestia en mi rodilla no los podré acompañar. Muchos éxitos en esta gira", escribió el capitán y goleador histórico de la selección ecuatoriana.

El delantero habría salido con molestias tras la victoria del Fenerbahce ante el Alanyaspor por la fecha 26 de la Superliga de Turquía, en la que anotó un doblete de penalti.



El artillero de 33 años, autor de tres de los cuatro goles de Ecuador en el Mundial de Qatar 2022, es la segunda baja de la primera lista de convocados de Sánchez, tras haber quedado desconvocado el domingo el centrocampista Carlos Gruezo por una lesión.

El debut de Sánchez será en un doble partido amistoso contra Australia, a disputarse el sábado 25 de marzo en Sídney y el martes 28 en Melbourne.