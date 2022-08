EFE

El Villarreal se clasificó este jueves para la fase de grupos de la Conference League después de imponerse sin apuros en Split al Hajduk por 0-2 en un partido poco brillante del equipo español pero en el que fue capaz de controlar el ímpetu inicial del cuadro croata, que mereció acabar con al menos un gol a favor.



Con un global de 6-2 en la eliminatoria, el Villarreal confirmó también en el partido de vuelta su superioridad ante el Hajduk y con el billete para el sorteo europeo de este viernes obtiene así el primer objetivo del curso tras haber tenido que jugar la última ronda de la fase previa de la Liga Conferencia.



Colocó Unai Emery a Parejo y Coquelin para tener el balón y le costó más de lo previsto alcanzar su plan, aunque el Villarreal casi se encuentra un gol regalado nada más arrancar, pero Álex Baena disparó flojo y centrado tras un error clamoroso del defensa Melnjak. Respondió de inmediato el cuadro local con un cabezazo de Livaja que se marchó ligeramente desviado.



El oficio y la pelea de Livaja era la única noticia en ataque del Hajduk, necesitado de remontar los dos goles de desventaja de la ida. Presionó el equipo croata en el primer cuarto de hora, con varias llegadas y remates, aunque sin acierto por parte del omnipresente Livaja, exjugador de Las Palmas.



Sin un juego brillante y muy incómodo, el Villarreal sofocó como pudo el empuje de su rival superado el ecuador del primer acto. Respiró todavía más tranquilo con el gol de Pedraza (0-1, m.37), quien con su pierna derecha disparó muy ajustado al palo en una acción aislada y que no parecía peligrosa.



La última ocasión antes del descanso fue, de nuevo, para Livaja, con un lanzamiento de falta que se marchó fuera por poco. El empate no hubiera sido para nada injusto, pues con más ganas y fuerza que otra cosa, el Hajduk había impedido al Villarreal practicar su habitual juego vistoso durante toda la primera parte.



Se volcó en la reanudación el Hajduk a la desesperada con el Villarreal esperando el contragolpe. Falló Lo Celso la primera ocasión que tuvo, pero en el segundo contraataque Chukwueze marcó el 0-2 en el minuto 56 con la colaboración del meta Kalinic, que falló estrepitosamente y se tragó el disparo centrado del africano.



Sentenciado el pase del equipo español a la fase de grupos de la Liga Conferencia, la última media hora de partido fue un mero trámite. Quería y no podía el Hajduk; y cuando logró rematar con peligro. Reina estuvo atento para mantener el 0-2 y firmar el pase europeo con la portería a cero.