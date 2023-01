EFE

El Benfica "no espera perder" a Enzo Fernández en el actual mercado de fichajes de enero, según su entrenador, el alemán Roger Schmidt, que subrayó hoy que el centrocampista argentino "está muy feliz" en el equipo.



Enzo está centrado en el Benfica y Schmidt confió en que "se quede" durante la rueda de prensa previa al partido de este jueves contra el Paços de Ferreira por la Liga.



"Cuando veo a Enzo jugar ahora mismo en el Benfica, veo a un futbolista al máximo nivel, que está muy feliz de jugar en el club y creo que no tiene otra cosa en la cabeza", afirmó el preparador alemán.



Enzo, de 21 años, estuvo a punto de fichar por el Chelsea, pero las negociaciones de las "águilas" con el equipo inglés no llegaron a buen puerto, según la prensa deportiva portuguesa.



El mediocentro argentino fue apartado del conjunto tras desobedecer las normas y viajar a Buenos Aires en Nochevieja, un episodio que fue visto como un intento de forzar su salida hacia Stamford Bridge y que ya ha sido superado.



"No espero perder a ninguno de nuestros jugadores que están jugando duro y están en el once titular. Por eso veo concentración en los jugadores y por eso espero que (Enzo) se quede", afirmó.



El técnico 'encarnado' también abordó la situación del lateral español Álex Grimaldo, que finaliza esta temporada su contrato con el Benfica, donde lleva desde 2016.



Roger Schmidt reconoció que la renovación con Grimaldo es "difícil", ya que "es un jugador top" capaz de atraer a varios clubes, pero insistió en que el Benfica "está luchando por retenerlo".



"Grimaldo es un jugador clave para nosotros, un jugador top, su actitud, su motivación, su espíritu para trabajar 90 minutos para el equipo, atacando y defendiendo, creo que es un ejemplo para todos los jugadores", dijo.



Además, el Benfica "está luchando por retenerlo, yo también quiero seguir trabajando con Grimaldo, pero al fin y al cabo, también soy realista. Sé cómo es el negocio del fútbol", subrayó.



El Benfica, líder de la Liga con cuatro puntos de ventaja, acude este jueves al campo del colista Paços de Ferreira para disputar un partido adelantado de la 20ª jornada, que estaba previsto inicialmente para el 12 de febrero.