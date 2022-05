EFE

El París Saint-Germain confirmó este viernes que el atacante argentino Ángel di María no seguirá en el club, tras siete temporadas en las que se ha convertido en el mejor pasador de la historia de la entidad.



En un comunicado, el PSG indicó que en ese periodo el ex jugador del Real Madrid ha levantado 18 títulos y logrado el récord de pases en una sola temporada, 18.



Ha ganado cinco ligas, cinco Copas de Francia, cuatro Copas de la Liga y cuatro Supercopas de Francia.



El de Rosario acababa su contrato esta temporada y, aunque tenía una más en opción, el club ha optado por no hacerla efectiva.



Di María ha disputado 294 partidos, marcado 91 goles y dado a sus compañeros 111 asistencias, más que ningún otro jugador que haya estado en el PSG. Un récord que logró el 19 de mayo de 2021 en la final de la Copa de Francia contra el Mónaco, cuando firmó su 104 asistencia.



Con ello superó a Safet Susic y entró en la leyenda del club de la capital, que agradece a Di María los servicios prestados.

🙌❤️💙



El @PSG_espanol quiere saludar a Ángel Di María por sus 7 temporadas con la camiseta rojiazul. El argentino ganó 18 títulos y se convirtió en el mejor asistente en la historia del club. pic.twitter.com/L7oyWfmOWY — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) May 20, 2022





A sus 34 años, Di María podría disputar el sábado en el Parque de los Príncipes frente al Metz los últimos minutos como jugador del PSG y despedirse de la afición, algo que ya comenzó a hacer a través de las redes sociales.



"Di María ha marcado la historia del club. Estará en nuestra memoria de aficionados como un jugador irreprochable, que ha mostrado un compromiso sin descanso para defender nuestros colores", indicó el presidente del club, Nasser Al-Khelaifi, que pidió a los aficionados que le rinda homenaje mañana.



La salida de Di María aparece como la primera decisión de la renovación de la plantilla del PSG, que sigue pendiente del futuro de Kylian Mbappé, que se debate entre renovar por el club en el que ha jugado los cinco últimos años o abrir una nueva etapa en el Real Madrid.