🖐🇿🇦🏆 The @luissuarez9 🇺🇾 handball against #Ghana 🇬🇭 turns 1️⃣0️⃣ years old today 💥 Hero or villain? ⬇️📝 #SouthAfrica2010⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ La mano de #Suárez contra Ghana cumple 10 años ⚡️ ¿Héroe o villano? 🧐

A post shared by beIN SPORTS USA (@beinsportsusa) on Jul 2, 2020 at 6:41am PDT