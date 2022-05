EFE

El RB Leipzig ganó este sábado el primer título de su historia al imponerse en los penaltis de la final de Copa al Friburgo, después de un 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga, tras una lucha épica en la que tuvo que jugar con un hombre menos desde el minuto 59.



El Leipzig empezó con una alineación en la que no estaban ni Dani Olmo ni Angeliño. El entrenador, Domenico Tedesco, prefirió jugar con el sueco Emile Forsberg en la media punta y con Marcel Halstenberg en la banda izquierda.



Del lado del Friburgo no hubo sorpresas en la alineación ni tampoco en el planteamiento puesto que, debido a las características del rival, se espera una defensa con tres centrales.



La primera llega la tuvo el Leipzig, en el minuto 14, cuando Forsberg se coló en el área por la izquierda y soltó un remate que pegó en el cuerpo del meta Mark Flekken. El rebote le quedó a Christopher Nkunku cuyo remate fue bloqueado a saque de esquina por la defensa del Friburgo.



Hasta ese momento los equipos se habían neutralizado casi por completo. No había habido jugadas de área y los dos porteros habían sido poco más que dos espectadores.



En el 19 el Friburgo, en su primera llegada, abrió el marcador con un remate de Maximilian Eggenstein desde fuera del área.



El comienzo de la jugada fue un gran pase de Vincenzo Grifo desde la raya central para Christian Günter que soltó un centro desde la banda izquierda para Sallai que, marcado por Simakan, no pudo controlar la pelota.



Sin embargo, el rebote le cayó a Eggenstein que marcó con un remate raso. El gol generó algunas discusiones pues el balón había pegado en la mano de Sallai en el duelo con Simakan pero el árbitro central, Sascha Stegemann, no consideró punible la acción.



En el 24 el Leipzig estuvo cerca del empate tras una cadena de errores del Leipzig. El último error fue un intentó de Hofler de dejarle la pelota a Flekken peinándola hacia atrás y lo que hizo fue poner a Nkunku en posición de remate.



Sin embargo, Nico Schlotterbeck salvó casi sobre la raya, cuando Flekken ya estaba vencido.



En lo que quedaba del primer tiempo el Leipzig ejerció cierta presión pero no tuvo ocasiones claras. La presión siguió en la segunda parte y en los primeros diez minutos resultó casi asfixiante aunque solo hubo una llegada con un remate de media vuelta de Nkunku en el 50 que paro Flekken.



Sin embargo, en el 59, la primera vez que el Friburgo mostró verdadera voluntad de sacudirse del dominio del Leipzig, fabricó un contragolpe con un balonazo largo de Grifo que dejó a Lucas Höler con el camino libre hacia la meta de Peter Gulacsi tras ganarle la espalda a Halstenberg.



Halstenberg no tuvo otra salida que cometer falta por la que fue expulsado con roja directa.



La inferioridad numérica hizo que la presión del Leipzig amainara y que el Friburgo empezase a tener más del partido -en el 60 Sallai tuvo una buena ocasión de contragolpe- pero el empate llegó en el minuto 75.



Todo empezó con un centro al área, tras un lanzamiento de falta, que Willi Orban prolongó de cabeza al segundo poste donde apareció Nkunku para definir a puerta vacía.



Los últimos minutos del tiempo reglamentario fueron del Leipzig que se sobrepuso a la inferioridad numérica y tuvo dos grandes ocasiones, justo en los pies de Dominique Szobozslai en el 82 y de Dani Olmo en el 85 que habían entrado desde el banquillo en la segunda parte.



En la primera parte de la prórroga el Friburgo tuvo dos grandes ocasiones. En ambas, en el 91 con un remate de cabeza y en el 105 con un remate de zurda, Demirovic se encontró con el poste.



Sin embargo, esas dos ocasiones no hablaban de una clara superioridad del Friburgo en medio de una fase marcada por jugadas aisladas y circunstanciales.



En la segunda parte de la prórroga fue el larguero, en el minuto 115, el que evitó el gol del Friburgo ante un remate de Marco Haberer.



En la otra área hubo polémica por un posible penalti contra Dani Olmo que el árbitro no sancionó inicialmente y luego descartó tras consultar las imágenes del VAR.



Después vinieron los penaltis y el Leipzig se vio premiado por una lucha en la que había parecido tener todo en contra.



Christopher Nkunku, Willi Orban, Dani Olmo y Simakan marcaron sus penaltis para el Friburgo mientras que Christian Günther y Demirovic fallaron, uno desviado y el otro al larguero.