EFE

El Junior de Barranquilla anunció que llegó a un acuerdo con el internacional colombiano Juan Fernando Quintero para que esta temporada juegue en el Tiburón tras más de una semana de conversaciones en las que incluso las partes afirmaron que ya no se iba a dar el negocio.



La confirmación de Quintero como jugador de Junior la hizo el propio club en un comunicado en el que señaló que "de superar los exámenes médicos (el jugador) se vinculará a la institución rojiblanca".



Horas antes, el mismo volante aseguró que se había caído la negociación, pero cuando ya los aficionados del Junior daban por descartada su llegada, el atacante Carlos Bacca, quien regresó a Junior en la pasada temporada y compartió con el creativo en la selección colombiana, le dio la bienvenida al club esta mañana.



"Con los brazos abiertos te espera Barranquilla", escribió Bacca, exjugador del Sevilla y del Milán, en Twitter, donde etiquetó a la cuenta oficial del Junior.



A ese mensaje respondió Quintero, que era pretendido también por Flamengo e Internacional, con un "Dios mío. Gracias".



Según medios locales, el creativo de 29 años se va a convertir en el futbolista con el sueldo más alto en la historia del fútbol colombiano.



La posibilidad de que Quintero jugara Junior se hizo pública hace una semana cuando el exalcalde de Barranquilla Alejandro Char divulgó la llegada del volante creativo a la ciudad para conversar con las directivas del club.



"Vamos a hablar con él", dijo a periodistas Alejandro Char, accionista del Junior, tras reunirse con el jugador el viernes en Barranquilla, aunque afirmó que "económicamente no es fácil" concretar su fichaje.



En ese momento Quintero escribió en sus redes que fue "un placer" reunirse con Char, aunque no desveló más detalles del encuentro ni de su futuro tras dejar de vestir los colores del River Plate, equipo con el que ganó la Copa Libertadores de 2018 al vencer 3-1 a Boca Juniors en Madrid con un gol suyo.



Con 29 años, Quintero debutó como profesional en el 2009 con el Envigado F.C., de donde luego de tres años pasó al Atlético Nacional, de donde partió para verter los colores del Pescara de Italia por una temporada, los del Porto de Portugal por dos años y el Rennes de Francia por dos más.



En el 2017 regresó a Colombia para jugar una temporada en el Independiente Medellín y recalar posteriormente en el River Plate de Argentina, club en donde ha tenido su mejor desempeño a lo largo de su carrera. En el 2021 estuvo en el Shenzhen de China y regresó a River en el 2022.



Con la selección colombiana de fútbol Quintero ha jugado 46 partidos y ha anotado 13 goles, participando en los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018.