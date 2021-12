EFE

El fútbol de las principales ligas de Europa desacelera en Navidad y los torneos se detienen para mantener la tradición y las fiestas, aunque con menos vacío que tiempo atrás, cuando el descanso era más acentuado.



El crecimiento del número de compromisos, las fechas reservadas a los equipos nacionales y la densidad también de los torneos europeos exprimen el calendario. Pasó al olvido el tiempo en el que el fútbol paraba casi tres semanas entre diciembre y enero. No es el caso ya.



Al margen de Rusia, donde el fútbol mantiene los dos meses de vacío a causa de los rigores meteorológicos, el resto para lo justo. Aún no llegan a la intensidad y aceleración de la Premier inglesa que aprovecha las fiestas para acumular jornadas.

A pesar de al pandemia, el fútbol inglés ha mantenido la tradición y no se detiene. Cuatro jornadas de su liga y una eliminatoria de Copa están previstas desde el 26 de diciembre, con el conocido como ‘boxing day’, hasta el 14 de enero.



Hay acción sobre el terreno de juego en ocho de los nueve días siguientes al 'boxing day', al que se aferra el fútbol inglés para el disfrute del seguidor.



El fútbol español apura también la agenda. No tanto como en Inglaterra, pero saca un rendimiento máximo a los días. Tras completar la jornada 18 y ponerse al día con los encuentros aplazados en su día, retoma la competición el último día del año, el 31 de diciembre, con el choque entre el Valencia y el Espanyol.



Casi dos semanas de respiro para los futbolistas que aceleran en enero con la decimonovena jornada, la vigésima, las eliminatorias de la Copa del Rey y la Supercopa.

Más tiempo se detiene la Bundesliga alemana, como es habitual. Menos equipos y jornadas facilitan la flexibilidad de su almanaque. El 19 de diciembre echó el cierre a la fecha 17. Y no volverá hasta los días 7, 8 y 9 de enero.



Francia, Italia y Portugal se asemejan a España. La Ligue 1, que completó su última jornada del 2021 el miércoles 22 de diciembre, no vuelve hasta el 7 de enero. Sin embargo, tiene fijada la eliminatoria de treintaidosavos de final de la Copa para el comienzo del nuevo año, el 2 y el 3 de enero.

Some of the best #PL goals scored in 2021 ✨ pic.twitter.com/V6fuf9Y36G — Premier League (@premierleague) December 24, 2021

Italia, que se detuvo también el 22, recupera el pulso competitivo el miércoles 6 de enero, fecha destacada en su calendario con todos los encuentros de la vigésima jornada el mismo día. Tres más tarde, el fin de semana, los siguientes partidos.



Portugal alcanza la Navidad con los octavos de final de la Copa y cierra al límite el año con la decimosexta jornada. No para casi el fútbol luso con encuentros los días 28, 29 y 30 de diciembre, aunque ya no regresa hasta el 2 y el 3 de enero con dos choques pendientes de la jornada 13. El resto retorna después de Reyes, el 8 de enero.



El fútbol belga dilata las vacaciones. El balón rodará al día siguiente de Navidad, el 26 y también el 27, para completar la vigésima primera jornada. Pero ya no regresará hasta el 14 de enero.



Rusia para durante dos meses. Completó la decimoctava fecha el pasado 13 de diciembre y no retomará la liga hasta el 26 de febrero próximo, con las competiciones europeas ya en marcha.



Turquía, como es habitual, no se detiene en estas fechas. Dos encuentros tiene fijados para Nochebuena de la decimonovena sesión que se completará entre el día de Navidad, con tres enfrentamientos, y el 26. Sin embargo, ya no reactiva su competición hasta el 8 de enero.