El Atlético Mineiro, vigente campeón de la Liga Brasileña, oficializó este sábado el regreso del entrenador Alexi Stival 'Cuca', quien reemplaza al argentino Antonio 'el Turco' Mohamed, destituido la víspera por el bajo rendimiento del "Galo" en los torneos nacionales.



En un mensaje publicado en las redes sociales, el club de Belo Horizonte confirmó que 'Cuca' estará con el Mineiro hasta el fin de la temporada.

🐔 Você e sua família estão em casa novamente, Cuca! 🖤🤍 #FamíliaGalo pic.twitter.com/XzdbcCtutQ — Atlético (@Atletico) July 23, 2022





"Preferido por la afición y entrenador que más veces consiguió el triunfo en la historia atleticana, Cuca aceptó la propuesta del #Galo y vuelve a liderar el equipo hasta finales de 2022. ¡Bienvenido de nuevo, CAMpeão!", señala el mensaje publicado por el Mineiro en Twitter y con el que confirmó una noticia que ya se conocía a viva voz.



Cuca, quien había dejado Atlético Mineiro por "razones familiares" tras obtener los títulos del Campeonato Brasileño, la Copa do Brasil y el Campeonato Mineiro en 2021, fue reemplazado a comienzos de este año por el entrenador argentino, que no cumplió con las expectativas del club minero 'El turco' Mohamed fue destituido este viernes tras la eliminación del club de Belo Horizonte de la Copa do Brasil y por el bajo rendimiento en el Campeonato Brasileño.



De 59 años, Cuca es un viejo conocido del Atlético Mineiro, al que también acompañó en dos temporadas entre 2011 y 2013, año este último que en el equipo obtuvo por primera vez la Copa Libertadores.



Regresó a Belo Horizonte en febrero de 2021 y dejó huella tras hacer que el Mineiro volviera a ganar la Liga -tras medio siglo sin alcanzar el título- y que también conquistara la Copa do Brasil y el torneo regional del estado de Minas Gerais.



El regreso del entrenador brasileño levanta el ánimo de una afición que venía quejándose del desempeño del argentino Mohamed y venía presionando su salida.



El entrenador argentino fue despedido este viernes horas después del empate a domicilio 1-1 con Cuiabá, que roza los puestos de descenso en el Campeonato Brasileño.