El salto de Raúl González Blanco a los banquillos no ha pasado desapercibido. El mítico delantero ha llamado la atención en el Juvenil del Real Madrid y ahora en el Castilla y ha empezado a despertar el interés de grandes clubes en Europa como es el caso del Eintracht de Frankfurt.

Según ha podido saber Goal Alemania, el club alemán lleva siguiendo de cerca desde hace un año su carrera como técnico. En ese tiempo, el "7" logró conquistar la UEFA Youth League por primera vez en la historia del Real Madrid y ahora está peleando el ascenso a Segunda División con un Castilla muy joven y renovado del que no se esperaba un nivel competitivo tan alto esta temporada en una categoría como Segunda B. Además, ha ayudado a que juagdores como Chust, Arribas, Miguel Gutiérrez o Antonio Blanco lleguen a debutar con el primer equipo.

Estas virtudes como técnico, por encima del mito que le rodea como jugador, son las que han seducido al Eintracht. El club alemán ya ha explicado a Raúl su proyecto y ambos se han emplezado a tener más reuniones una vez que termine la temporada y ya no tengan objetivos en juego, ya que el club de Frankfurt aún está peleando su clasificación para la Champions League y Raúl entrar en la fase de ascenso con el filial merengue.

El Eintracht ve en Raúl no sólo como un entrenador de futuro para su primer equipo si no una figura de mánager deportivo similar a la que se suele utilizar en Inglaterra y en la que se da a los entrenadores facultades decisorias en muchos ambitos. La entidad alemana quiere darle un proyecto a largo plazo en el que no sólo entrene, sino que ayude a desarrollar y potenciar las carreras de los jóvenes talentos para dar el salto a la élite

Además, ven como otro punto a favor que Raúl ya haya tenido experiencias previas en Alemania. En su etapa en el Schalke, ya mostró su capacidad de adaptación a Alemania, tanto a su fútbol como a su cultura y eso le ayudaría a la hora de dar el salto a un banquillo de élite en la Bundesliga.



GOAL