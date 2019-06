EFE

Egipto obtuvo hoy una discreta victoria sobre Zimbabue por 1-0 en el partido inaugural de la Copa de África que se disputa en la tierra de los faraones y en el que el astro egipcio del Liverpool Mohamed Salah pasó desapercibido.



El Estadio Internacional de El Cairo fue testigo del inicio de la 32 edición de la Copa de África de Naciones con un partido gris en el que Trézéguet puso el único gol del partido en el minuto 41 que al final daría el sufrido triunfo para el conjunto del mexicano Javier Aguirre.



El gol llegó tras una pared con el lateral Ayman Ashraf en el pico de la frontal del área grande. El extremo del Kasimpasa turco buscó el espacio entre los tres centrales que le cubrían para colocar el disparo al poste izquierdo del guardameta zimbabuense Edmore Sibanda, que quedó paralizado.



No tuvo suerte hoy Mohamed Salah. Probó desde la banda derecha durante todo el encuentro, pero sus guardaespaldas zimbabuenses, los defensas Divine Lunga y Teenage Hadebe, no dejaron margen de maniobra al ídolo egipcio, que quedó relegado al centro del campo para repartir juego junto con el volante del Arsenal Mohamed Elneny.



Sorprendió Zimbabue, que pese al asedio egipcio en su área siempre salió con el balón controlado. El conjunto de Sunday Chidzambwa apostó por el contragolpe, liderado por la velocidad de su capitán, Knowledge Musona, y se atrevió a jugar al primer toque en el área defensiva de los faraones.



Los "guerreros" aprovecharon su velocidad explosiva y el físico para tapar sus carencias técnicas. Su mejor ocasión se produjo a 10 minutos para el final de la primera parte con un saque de falta rápido a escasos metros del área rival que efectuó el extremo Khama Billiat, pero que quedó frustrado tras la rápida salida del guardameta egipcio Mohamed Elshenawy.



El partido fue igualado en el primer tramo, y en la segunda mitad "el Vasco" Aguirre quiso dotar de frescura a su línea ofensiva. Incorporó a Walid Soliman y trató de buscar un fútbol de transición en el medio campo con la entrada del joven Amr Warda, que puso orden en esa línea con control y fútbol de toque.



Como en la primera mitad Salah no estuvo afortunado. A 20 minutos para el final se quedó solo ante el portero tras un pase cruzado de Trézéguet, el mejor del cuadro egipcio, pero el astro del Liverpool desaprovechó una ocasión que hubiera dado tranquilidad a los suyos.



Pero el cuadro zimbabués tampoco estaban para muchas y apenas puso un poco de tensión en la afición local con un disparo de Marshall Munetsi desde fuera del área que rozó el palo, y un cabezazo desde el área pequeña de Evans Rusike que se marchó por encima del larguero.



Con este resultado, Egipto obtiene los tres primeros puntos del campeonato y se coloca como primero en el grupo A, que completan Uganda y RD Congo, selecciones que se enfrentarán mañana en el Estadio Internacional de El Cairo para hacerse con los tres puntos e igualar a Egipto en la clasificación.



Para la segunda jornada del grupo A, Zimbabue se enfrentará a Uganda y Egipto se verá las caras con RD Congo.



Mañana completan la jornada los debutantes en la competición Burundi y Madagascar, que se batirán contra Nigeria y Guinea, respectivamente, para zanjar la primera ronda de partidos del grupo