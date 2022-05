EFE

El técnico de la selección de Bélgica, el español Roberto Martínez, anunció este miércoles la lista de convocados para los cuatro partidos de junio de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA, entre los que se encuentra el jugador del Real Madrid y capitán del conjunto nacional, Eden Hazard, que no disputó los amistosos de marzo.



Roberto Martínez, sobre la vuelta de Eden Hazard, señaló: “No ha tenido reacción tras su operación en la que le quitaron una placa del tobillo. Se siente libre de nuevo y espero que pueda volver a su nivel en este parón internacional".



"El énfasis está principalmente en la clasificación para la Final Four de la Nations League. Este período no dirá mucho sobre mi posible selección mundialista, porque todavía hay un verano importante de por medio", añadió el seleccionador.





En la convocatoria de los Diablos Rojos destacan también el guardameta madridista Thibaut Courtois, el centrocampista del Atlético de Madrid Yannick Carrasco y el extremo de la Real Sociedad Adnan Januzaj.



La selección belga jugará contra Países Bajos (3 de junio), Polonia (8 de junio), Gales (11 de junio) y de nuevo contra Polonia (14 de junio), antes de continuar con los últimos partidos de la fase de grupos en septiembre.