Erling Haaland se convirtió en protagonista por su incidente en una discoteca de su país, Noruega, donde se encuentra de vacaciones tras la conclusión de la Bundesliga.

El delantero del Dortmund, que ha maravillado tanto antes en el Salzburgo, como después en el equipo alemán y que pese a su cláusula es pretendido por equipos como el Manchester United o el Real Madrid, fue expulsado de una discoteca en unas imágenes que han corrido como la pólvora a través de las redes sociales.

Haaland just got kicked out of the club in Norway😂 pic.twitter.com/AKI4IwrGJS

De hecho su padre, Alfie Haaland, le mandaba un mensaje a través de las redes sociales horas después del incidente, diciéndole: “Vuelve a trabajar, Erling. La noche de la gran ciudad no es para ti”. Y es que el goleador que surgió del frío, ha conseguido ser protagonista inesperado fuera del césped. Dentro, todos conocen su calidad.

Come on @ErlingHaaland back to work. Big city nightlife is not for you pic.twitter.com/dz8Vws7gyh