EFE

El seleccionador de Uruguay, Diego Alonso, resaltó este miércoles la intención que tiene la Celeste de conquistar el título en el Mundial de Catar 2022 y aseguró que su equipo tiene mucha ilusión.



"Queremos ser campeones del mundo, ahora no lo puedo repetir todos los días. Tenemos que enfocarnos en qué podemos hacer, eso es lo más importante", puntualizó durante una rueda de prensa en el Complejo Celeste, a las afueras de Montevideo.



"Tenemos mucha ilusión, creemos en nosotros mismos y si vamos al Mundial lo vamos a querer ganar. Lo que me preocupa a partir de ahora es entrenar para que suceda eso", agregó.



La Celeste finalizó tercera en las eliminatorias sudamericanas y selló la clasificación para el torneo que se disputará del 21 de noviembre al 18 de diciembre. Allí se enfrentará en el Grupo H con Portugal, Ghana y Corea del Sur.



Antes, la selección sudamericana jugará varios amistosos, los tres primeros en junio frente a Jamaica, México y Estados Unidos.



Uruguay jugará su primer partido el 2 de junio en Arizona con México, selección dirigida por el argentino Gerardo Martino. El día 5 se enfrentará en Kansas City con Estados Unidos.



El sábado 11 de junio la Celeste se medirá con Jamaica en el estadio Centenario de Montevideo, en un encuentro en que se despedirá de su público.



Consultado sobre los rivales con los que disputará esta ronda de amistosos, Alonso dijo estar contento con el nivel de exigencia.



México y Estados Unidos, también clasificadas para Catar, son equipos "que se asemejan" a los que Uruguay se enfrentará en la fase de grupos.



Finalmente, puntualizó que lo más importante de la próxima fecha FIFA es que les permitirá entrenar y ver a algunos futbolistas que hasta el momento jugaron poco con la selección. También a aquellos que por el momento no rindieron lo esperado con la Celeste, mientras que sí lo hacen con sus respectivos equipos.



Alonso fue nombrado seleccionador de Uruguay en diciembre pasado, después de que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) destituyera en noviembre a Óscar Washington Tabárez, que permaneció casi 16 años en el cargo.