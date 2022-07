EFE

La Juventus se impuso este viernes por 2-0 a las Chivas de Guadalajara en un amistoso disputado en Las Vegas, que tuvo el debutó del centrocampista argentino Ángel Di María.



El exjugador del Real Madrid y del Paris Saint-Germain, entre otros equipos, fue titular en este encuentro y jugó durante toda la primera mitad antes de ser sustituido en el descanso por su compatriota Matías Soulé.



Marco Da Graca adelantó en el minuto 10 al Juventus aprovechando un rechace.



En la segunda parte mejoró el equipo mexicano, que dominó el encuentro tras el descanso pero que no tuvo puntería de cara a la portería.



En el 80, Mattia Compagnon sentenció el encuentro con un tanto tras una buena jugada individual con recorte y tiro al primer palo.



Este encuentro disputado en el Allegiant Stadium de Las Vegas forma parte del Soccer Champions Tour, una iniciativa que ha traído a tierras estadounidenses a equipos destacados de Europa y México.



El plato fuerte de este torneo llegará el sábado también en Las Vegas con el partido entre el Real Madrid y el Barcelona.



El Juventus disputará dos encuentros más dentro de esta gira estadounidense: el martes se medirá al Barcelona en Dallas y el próximo sábado cerrará su viaje con un duelo ante el Real Madrid en Los Ángeles.



Por parte de las Chivas, la peor noticia fue la lesión de Pável Pérez, que tuvo que ser sustituido en la segunda parte.



El entrenador del conjunto de Guadalajara, Ricardo Cadena, explicó tras el partido que Pérez quedó "tocado del tobillo" pero no dio más detalles.



Sobre el partido, Cadena destacó la actitud, la "seriedad" y la "responsabilidad" de sus jugadores ante un rival del nivel del Juventus.



"Me voy con la parte de que los muchachos compitieron los 90 minutos ante un equipo 'top'", indicó.



Al encuentro asistieron 31.261 espectadores, según fuentes de la organización, con una mayoría aplastante de aficionados de las Chivas en las gradas.