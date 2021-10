EFE

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, aseguró, tras citarse con España en la final de la Liga de Naciones al doblegar 3-2 a Bélgica, que su equipo deberá intentar quitar el balón a la Roja, aunque reconoció que no sabe "si en este momento es posible" conseguirlo.



"Vi a una España muy fuerte, obligó a Italia a defenderse, dominó la posesión pese a los esfuerzos de los italianos. España siempre es buena con la posesión. Luis Enrique siguió la huella de su predecesor, permitió a España jugar muy bien. Nos jugamos un trofeo y los trofeos son importantes. El domingo habrá un técnico feliz y uno infeliz, yo espero ser el ganador", afirmó Deschamps en la rueda de prensa posterior al encuentro ganado a Bélgica en Turín.

Deschamps hace historia como entrenador de la Selección de Francia, donde también se dio el gusto de ser campeón mundial como jugador. pic.twitter.com/bieJXMnmsr — SportsCenter (@SC_ESPN) October 7, 2021

"Hay que tomar posesión del balón y tratar de dominar. No sé si en este momento hay un equipo que pueda hacerlo. Tenemos que intentar quedarnos con el balón. Será un partido distinto con respecto al de Bélgica. España siempre sabe dominar el balón, cansa a los rivales", agregó.



Bélgica se fue al descanso por delante 2-0 con goles de Yannick Carrasco y de Romelu Lukaku, pero bajó por completo el nivel en la reanudación y fue remontado por Francia, con goles de Karim Benzema, Kylian Mbappé y Theo Hernández, este último con una diana en el 90.



Deschamps elogió a Mbappé y dijo que estaba seguro de que el delantero del París Saint Germain haría un gran partido.



"Siempre apoyé a Mbappé y no creo que haya tenido dudas. Le aprecio mucho. En la Eurocopa no fue eficaz en los últimos treinta metros, también por unos problemas físicos. Pero está claro que Francia es mejor con Kylian. Se entiende muy bien con Benzema y Griezmann y nunca tuve dudas sobre él. Sabía que jugaría muy bien esta noche", dijo.