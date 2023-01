EFE

El contrato de Didier Deschamps como seleccionador francés se ha prolongado hasta julio de 2026, anunció este sábado la Federación Francesa de Fútbol (FFF), menos de tres semanas después del Mundial de Qatar 2022 en el que Francia terminó en segunda posición.



En un comunicado, la FFF y su presidente, Noël Le Graët, se mostraron contentos por anunciar la extensión del contrato con Deschamps, que lleva en el puesto desde el 9 de julio de 2012.



Sobre todo, destacaron su acción "excepcional" al frente de la selección, con 89 victorias, 28 empates y 22 derrotas en los 139 partidos disputados, con 279 goles a favor y 119 en contra.



Por lo que se refiere a títulos, con Deschamps al mando del banquillo Francia logró el Mundial de 2018, la Liga de Naciones de 2021 y llegó a la final tanto en la Eurocopa de 2016 como en el Mundial de Qatar el año pasado.



Su selección ocupa la tercera posición en la clasificación de la FIFA y ha estado entre los cuatro primeros en los cinco últimos años.

La Fédération Française de Football et Noël Le Graët, son président, sont heureux d’annoncer la prolongation de 𝗗𝗶𝗱𝗶𝗲𝗿 𝗗𝗲𝘀𝗰𝗵𝗮𝗺𝗽𝘀 à la tête de l’Équipe de France jusqu’au mois de juin 𝟮𝟬𝟮𝟲 ✍️



➡️ https://t.co/4CawVszXsS#FiersdetreBleus pic.twitter.com/W2YV4bOVf3 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) January 7, 2023



La FFF precisó que, además de ampliar la vinculación con Deschamps, también a va prolongar los contratos de su adjunto, Guy Stéphan, del entrenador de los porteros, Franck Raviot, así como del preparador físico, Cyril Moine.



En una conferencia de prensa, el seleccionador precisó que el final del contrato es julio de 2026, y no junio como se había escrito inicialmente en el comunicado de la FFF, porque el Mundial de Norteamérica terminará en julio.



En cualquier caso, puntualizó que en este momento no se proyecta tan lejos, que en marzo hay dos partidos importantes para la calificación de la Eurocopa de 2024 con Países Bajos e Irlanda, y que "hay una exigencia de resultados".



No obstante, reconoció que una prolongación hasta 2026 constituye "una prueba de confianza".



Le Graët había dejado claro que si Francia alcanzaba las semifinales en Catar, tenía intención de renovar el compromiso con el entrenador, aunque la fecha final que privilegiaba era la Eurocopa de 2024.



Deschamps, que tiene 54 años, quería por su parte poder estar a las riendas de la selección hasta el Mundial de 2026 en Norteamérica, que es lo que ha conseguido.