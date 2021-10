EFE

El francés Didier Deschamps, seleccionador de Francia, aseguró que Bélgica, su rival en las semifinales de la Liga de Naciones, es uno de los "mejores" equipos de Europa y destacó los méritos de su entrenador, el español Roberto Martínez.



"Lo vamos a dar todo para ganar a Bélgica y veremos quién será nuestro rival (en una hipotética final). Tenemos muchas ganas de jugar este partido y sabemos que nos toca uno de los mejores rivales en Europa. Será un partido de alto nivel", afirmó Deschamps, en la rueda de prensa previa al encuentro del Allianz Stadium de Turín (norte).

El seleccionador francés subrayó que tiene mucho respeto por Bélgica, a la que ganó en las semifinales del Mundial de 2018, camino del título.

"LA RIVALIDAD SIEMPRE HA ESTADO AHÍ, PERO ES SANA"



Didier Deschamps habló previo al encuentro de semifinal de la UEFA Nations League contra Bélgica #CentralFOX pic.twitter.com/5dib6QhGUK — CENTRAL FOX MX (@CentralFOXMX) October 5, 2021

"Siempre hubo una bonita rivalidad entre Francia y Bélgica, pero después de lo de Rusia hubo comentarios que se han interpretado de forma equivocada. Por mi parte existe mucho respeto para Bélgica y para Roberto Martínez. Mañana nos jugamos una final y ambas selecciones tenemos calidad importante. Nos jugamos mucho", dijo.



"Ganar esa semifinal fue un paso importante, un momento clave porque nos permitió llegar a la final y ser campeones del mundo. Mañana no cambiará nada, es una posibilidad para entender nuestro nivel. Era una semifinal con una final en juego, y hoy de nuevo, pero en la Liga de Naciones", agregó.



El seleccionador francés aseguró que sus jugadores, que vienen de disputar una deslucida Eurocopa, en la que fueron eliminados en octavos de final por Suiza, están viviendo la víspera de la cita con Bélgica con grandes motivaciones y concentración.



También destacó que no va a decidir su once dependiendo de los planes tácticos de Bélgica: "Roberto Martínez elegirá su mejor once, pero no se trata de defensa de tres o de cuatro. Mi idea es elegir mi mejor alineación para que tengamos ocasiones de gol y para contener la calidad del rival. Nos conocemos bien con Bélgica, ellos tienen calidad ofensiva, pero también saben defenderse bien".





Deschamps consideró además que el delantero Kylian Mbappé, que lamentó en algunas ocasiones las críticas recibidas por los aficionados franceses, está "feliz" por estar con la selección.



"No sé qué dijo, nosotros hablamos con Mbappé y yo me centro en lo que nos dijimos. Para mí está feliz por estar con Francia y está ansioso por jugar mañana. Lo que pasó pertenece al pasado, nadie puede volver atrás, lo que cuenta es mañana", destacó.