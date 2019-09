EFE

El español Sergio Ramos, el brasileño Marcelo Viera, el belga Eden Hazard y el croata Luka Modric, jugadores del Real Madrid, y el argentino Lionel Messi y el holandés Frenkie De Jong, del Barcelona, forman parte del once ideal de la FIFA, elegido en el Teatro La Scala de Milán.



El mejor equipo del año se completa con el meta brasileño Alisson Becker (Liverpool), los zagueros holandeses Matthijs De Ligt (Ajax) y Virgil Van Dijk (Liverpool), el portugués Cristiano Ronaldo (Juventus) y el francés Kylian Mbappé (París Saint Germain).





La Liga española vuelve a dominar en el once ideal de la FIFA, después de tener a cinco jugadores en el mejor equipo de 2018 y a siete en el de 2017, en ambos casos con el Real Madrid entonces campeón de Europa como protagonista.



El único ausente en la gala de la FIFA de este lunes fue Cristiano, que sufrió una lesión de abductores y que no podrá competir este martes en el partido del Juventus contra el Brescia.



El once ideal de la FIFA lo componen Alisson; Ramos, Van Dijk, De Ligt, Marcelo; Modric, De Jong, Hazard; Cristiano, Messi, Mbappé.