GOAL

"Los sueños están para cumplirse", decía Daniele De Rossi hace apenas seis meses. Su llegada a Boca respondía solo a la locura de alguien que bien podría haberse retirado como ídolo de Roma, pero que quería experimentar la pasión de la mítica Bombonera. Lo cumplió. Jugó de local, de visitante, por la Copa Libertadores, un Superclásico... Recibió el aliento en cada partido. Pero ahora, se terminó: el italiano dejará el club y, finalmente, colgará los botines.

"Quiero aclarar que no hay problemas, nadie tiene problemas de salud en mi familia. No es nada grave, no hay enfermedades. Tengo una necesidad con mi hija y mi familia. Yo la extraño y ella me extraña", explicó en una conferencia de prensa junto a Jorge Amor Ameal. "No me peleé ni con Román ni con la nueva dirigencia. Tuve el placer de trabajar con ellos dos o tres días, trataron de convencerme. Desde el primer día les dije que mi decisión era definitiva", agregó.

El cambio de dirigencia y la salida de Nicolás Burdisso parecían poner al romano en una situación complicada. Pero no: enero lo recibió a fondo en la pretemporada y hasta se viralizó una foto suya que bien podía ser una de las imágenes de la nueva marca que viste a la institución para promocionar la camiseta. Sin embargo, la ilusión de que este sea el semestre en el que iba a demostrar todo su talento se desvaneció.

"Me despido del fútbol y de un club que me entró en el corazón. Dejo mi trabajo, mi deporte, mi pasión. Iba a pasar en junio o en diciembre. Me despido del fútbol y de un club que me entró en el corazón. Dejo mi trabajo, mi deporte, mi pasión. Iba a pasar en junio o en diciembre. Dejo una parte de mi corazón acá", cerró.