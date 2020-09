EFE

El belga Kevin De Bruyne (Manchester City), el polaco Robert Lewandowski (Bayern Munich) y el portero alemán Manuel Neuer (Bayern Munich) son los tres finalistas al premio de mejor jugador del año de la UEFA 2019-20, que se entregará el próximo 1 de octubre.

En categoría femenina la UEFA confirmó que las finalistas son la inglesa Lucy Bronze (Olympique Lyonnais, ahora en el Manchester City), la danesa Pernille Harder (VfL Wolfsburgo, ahora en el Chelsea) y la francesa Wendie Renard.

🌠 De Bruyne. Lewandowski. Neuer. 🌠 Who's your 2019/20 UEFA Men's Player of the Year? 🤔 #UEFAawards

Por primera vez este año la UEFA premiará a los técnicos que más impacto tuvieron durante la temporada y los finalistas en categoría masculina serán tres alemanes: Hans-Dieter Flick (Bayern Munich) -ganador de la Liga de Campeones-, Jürgen Klopp (Liverpool) y Julian Nagelsmann (Leipzig).

El técnico español del FC Barcelona Lluís Cortés figura entre los tres candidatos al premio de mejor entrenador femenino, junto al alemán Stephan Lerch (Wolfsburgo) y el francés Jean-Luc Vasseur (Olympique Lyonnais), ganador de la Liga de Campeones.

