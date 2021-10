GOAL

Raúl Jiménez está de vuelta, y cada vez luce más cerca de su mejor versión, haciendo su primera presentación con la Selección mexicana en casi un año, recordando la ausencia por su fatídica fractura de cráneo.

El delantero mexicano decidió regresar la cinta a ese momento, analizando la jugada y dedicándose a defender a David Luiz, elemento que ha sido sumamente criticado por los seguidores aztecas debido a esa acción y la fuerza con la que fue.

“Un jugador de ellos que va a primer poste y pasa por delante de mí. Si yo no doy ese paso, no salto hacia atrás y hubiera saltado de frente. Saltando hacia atrás me agarró flojito. Le quito el 100% la culpa a David Luiz, él iba con la intención de cabecear el balón, desafortunadamente fue en mi cabeza”, dijo en entrevista con W Radio.

Igualmente, contó lo que recuerda de esa visita a Emirates Stadium: “A la gente de video y a la gente que se dedica a las redes sociales en el club les dije que si no tenían diferentes tomas de la jugada. Yo no me acuerdo de nada, me acuerdo que llegamos al estadio, que salí a ver la cancha, me metí al vestidor para cambiarme y ahí se me apaga la luz. No recuerdo cuando inició el partido, ni el tiro de esquina ni el golpe”.