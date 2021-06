EFE

El seleccionador de fútbol danés, Kasper Hjulmand, criticó este miércoles a la UEFA por no haber suministrado vacunas a todas las selecciones de la Eurocopa, y toma como ejemplo lo que sí hizo el Comité Olímpico Internacional (COI).

"Si uno mira el total, se trata de cantidades pequeñas. La mayoría de los países (europeos) han vacunado a los grupos de riesgo. Nadie quiere una vacuna que fuera a alguien que la necesita más, pero no estamos en esa situación. Esperaba que hubiéramos hecho lo mismo que el COI", lamentó en rueda de prensa Hjulmand.



Hjulmand, que ya se ha mostrado crítico con anterioridad con la decisión de la UEFA, se refirió a los positivos detectados en España y en Suecia y mostró su temor por cómo pueda evolucionar la situación.



"Me preocupa que vaya a peor, me preocupan los suecos y los españoles si siguen produciéndose contagios. Sería una lástima. Queremos una Eurocopa donde estén los mejores bajo las mejores condiciones. Los mejores jugadores tienen que jugar para sus selecciones", afirmó.



Lo ocurrido con estas selecciones es un aviso de lo "frágil" que es la situación, de que la pandemia no se ha acabado y de que las "burbujas" implantadas son "lo correcto".



Evitar que algún jugador se contagie de coronavirus es hasta tal punto importante que Hjulmand lo considera una parte más de la competición.



"Es un elemento competitivo en la fase final que no te afecte el virus", admitió.



Dinamarca, al igual que la mayoría de países que compiten en el torneo, ha rechazado vacunar a sus jugadores antes de que les toque por su grupo de edad, aunque algunos sí han sido inoculados en los países donde compiten con sus respectivos clubes.