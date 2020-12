beIN SPORTS

El portugués Cristiano Ronaldo, galardonado como el jugador del siglo XXI en los Globe Soccer Awards celebrados en Dubai, habló de que se siente honrado con los niños que quieren imitarlo, así como si ve potencial en su hijo, Cristiano Ronaldo Jr.

"Cuando ves a los niños y ellos se cortan el pelo como yo, quieren hacer jugadas como yo, eso lo es todo. Ves a mi hijo, que tiene 10 años y quiere ser como yo, es un placer. El futuro son los niños".

Al ser preguntado sobre cómo es con su hijo en el fútbol, aseguró que "soy duro con él a veces, porque bebe gaseosa, papas y ese tipo de cosas, y yo le peleo porque no me gusta. Incluso, mis niños menores me miran con algo de miedo cuando comen chocolates".

Y sobre el futuro de Junior en el fútbol, dijo que "para ser honesto, él tiene potencial, es un niño grande, es rápido, dribla bien, pero siempre le digo que esto requiere mucha dedicación, mucho trabajo duro. Pero no lo voy a presionar para que sea futbolista, yo quiero que lo sea, pero él será lo que él quiera ser".