El portugués Cristiano Ronaldo fue reconocido hoy en la ceremonia de los Dubai Globe Soccer Awards como el Jugador del Siglo XXI. La gala, realizada en Dubai contó con la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, Robert Lewandoswki, Iker Casillas, entre otros.

🏆 🇵🇹 Cristiano Ronaldo presented with the ⁣PLAYER OF THE CENTURY⁣ 2001-2020⁣ Globe Soccer Award, by HH Sheikh Mansoor Bin Mohammed Bin Rashid Al Maktoum — Chairman of Dubai Sports Council, at tonight’s gala pic.twitter.com/DK3B3My5t6