El director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Juan Carlos Oblitas, no seguirá en su cargo pese haber querido continuar en él, según anunció mediante un comunicado, dos días después de la despedida oficial del ya ex entrenador de la selección, Ricardo Gareca.



El contrato de Oblitas y de Gareca acabó el pasado 13 de junio, cuando la selección peruana perdió el partido de repesca al Mundial de Qatar 2022 contra Australia en la tanda de penaltis, pero desde entonces, ambos seguían en negociaciones por su continuidad con la Federación.



"El 13 de junio del presente concluyó mi contrato con la Federación Peruana de Fútbol, sin embargo, hasta la fecha he continuado ejerciendo la función de director deportivo en los distintos temas que fueron surgiendo en los últimos días, por el cariño y respeto que le tengo a la institución", señaló Oblitas en un comunicado difundido a la prensa.

🚨 #ÚLTIMOMINUTO ¡OFICIAL! Mediante este comunicado, Juan Carlos Oblitas 🇵🇪 confirmó su salida de la Federación Peruana de Fútbol ⚽️ como Director Deportivo de la @SeleccionPeru. El 'Ciego' dejó claro que buscaba continuar en el cargo, pero las intenciones no fueron recíprocas. pic.twitter.com/2Pbvx9Sm2A — GOLPERU (@GOLPERUoficial) July 21, 2022

Explicó que desde que su contrato finalizó, siempre ha tenido "la intención y predisposición de continuar en el cargo para retomar el proyecto que se inició hace más de siete años".



Pero, lamentó "no haber encontrado reciprocidad por parte de la FPF en esta intención", por lo que Oblitas indicó que le toca concluir "esta linda etapa" de su carrera profesional.



El ya ex director deportivo llegó a la selección en 2015, cuando el entonces presidente de la Federación, Edwin Oviedo, lo escogió para el cargo con la misión de encontrar entrenador para el equipo nacional.

Terminados.@TuFPF tampoco manejó bien la continuidad de Oblitas en bien del fútbol peruano.

Se impusieron el desorden, la corrupción, la incompetencia y la inmoralidad.

Todo lo mejor para Oblitas. Mucho lote como profesional y persona para estos tiempos oscuros q se avecinan. pic.twitter.com/kQiS2UHPfa — EDDIE FLEISCHMAN (@E_FLEISCHMAN) July 21, 2022

Así, Oblitas defendió y trabajó en la designación de Gareca como técnico, quien consiguió la clasificación de la selección al Mundial de Rusia de 2018, tras 36 años sin que esta participara en el campeonato mundial.



La Federación hizo oficial el pasado viernes que Gareca no seguirá como entrenador tras más de siete años, y este martes el argentino ofreció una rueda de prensa a los medios donde se despidió del equipo y los aficionados, y declaró que él también tenía un "interés real" en quedarse en su cargo.



Explicó que tanto él, como la Federación, estaban negociando la renovación de su contrato, pero que en algún momento "hubo un vuelco" que cambió la postura de la institución deportiva, según las palabras de 'el Tigre'.