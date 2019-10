GOAL

Roberto Martínez, seleccionador español de Bélgica, concedió este miércoles una entrevista a Deportes Cuatro en la que respaldó a dos de sus futbolistas convocados para la doble jornada FIFA, los madridistas Thibaut Courtois y Eden Hazard.

Sobre el ex portero del Atlético de Madrid, Martínez aseguró: "No tiene problemas de ansiedad, tiene que recuperar entre un kilo y medio y dos. Totalmente a lo que una gastroenteritis te puede llevar".

🗣️ "Courtois no tiene ansiedad; debe recuperar dos kilos..."

✅ Roberto Martínez confirmó la gastroenteritis del portero y le defendió en Deportes Cuatro: "Es el mejor". Dio la cara por Hazard: "Con o sin peso hace la diferencia".https://t.co/C7W9QvTEst — Diario AS (@diarioas) October 9, 2019

Cabe recordar que Courtois fue reemplazado en el descanso del partido que enfrentó al Real Madrid con el Brujas durante la semana, por la Champions League, y no jugó el sábado frente al Granada, por LaLiga. Si no sucede ningún contratiempo, el ex del Chelsea será titular el próximo jueves ante San Marino y el domingo, en Kazajistán.

"Es un jugador que sueña con jugar en el Madrid desde muy pequeñito y ahora está preparado para marcar una era en el Madrid", agregó el ex preparador del Everton. "Estoy convencido de que es el mejor portero del mundo", sentenció.

Por otro lado, dijo que "el talento innato que tiene Hazard no depende de si el peso es uno u otro. Es una persona que es muy tranquila, no es un jugador que busque una gloria personal. Con o sin peso, Eden está en un momento que puede desbordar, desequilibrar y hace la diferencia".