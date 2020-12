El ex técnico de la Selección chilena, Claudio Borghi, reconoció contactos con la Federación de Colombia. Esto, luego que su agente, Cristian Argiz, revelara en conversación con Antena 2 los detalles de los acercamientos. "He tenido una charla con uno de los altos directivos de la secretaría técnica de la Selección colombiana y me ha pedido material y último curricúlum de Claudio más toda la información mía. Eso fue hace 15 días y esta semana tuve una charla con él y me dijo que se reunió con el presidente de la Federación, le comentó la posibilidad de Claudio Borghi y lo ha visto con buenos ojos", lanzó el representante del Bichi, actual comentarista de CDF en Chile.

Claudio Borghi habló de la posibilidad de dirigir a Colombia:



"Es una selección que siempre interesa" #TodosSomosTécnicos 👇 pic.twitter.com/pj2zH5WqlN — CDF (@CDF_cl) December 21, 2020



"Ellos me han dicho que lo primero que quieren hacer es contratar un técnico colombiano, pero de no ser así se van a comunicar conmigo porque el candidato es Borghi en ese caso que no se les dé el primer plan", agregó. Y en la misma línea puntualizó que: "Él está muy contento porque hace unos años ni dirige y ha tomado esta noticia de muy buena manera y obvio que se siente capacitado para tener dicha función. No olvidemos que dirigió la selección chilena, salió 4 veces campeón con Colo Colo y Argentinos Juniors; es campeón del mundo como jugador, jugó en el Milan de Van Basten".

Al respecto, el argentino comentó en el programa Todos Somos Técnicos que "uno cuando tiene una oferta de trabajo se da un poder y lo di para Arabia Saudita, que había una posibilidad, pero esta persona me empezó a ofrecer. El permiso es específico. Me llamó y me dijo que estaba la opción de Colombia, dije que sí, que era interesante, pero no es más que eso, no hay charlas, ni tratativas. Es esperar lo que pase con el profe (Reinaldo) Rueda".





De igual forma explicó que "esto se usa para bien y para mal, ya que también hay otros nombres que se pueden, y bueno yo tengo alguna experiencia en Selección y eso cuenta a favor. Ahora, yo tengo siempre ofertas de trabajo, afortunadamente. Hace tres semanas atrás tuve una de la segunda división española".

Finalmente, resaltó a la Tricolor al explicar que "no ha comenzado bien, pero creo que tiene una Selección muy interesante, muchos más jugadores de los que se han demostrado acá en Chile, así que es una Selección que siempre interesa".



