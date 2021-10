EFE

Giorgio Chiellini, capitán de la selección italiana, afirmó este martes que su equipo debe "respetar" a España, su rival este miércoles en las semifinales de la Liga de Naciones UEFA, y reconoció que el recuerdo del triunfo contra la Roja en la última Eurocopa sigue dándole emociones "fuertes".

"El recuerdo y las emociones de la Eurocopa siguen fuertes. Fue un partido difícil, tenemos que tener lucidez en todos los momentos del partido, con y sin el balón. Tenemos que respetar a España, conocemos su gran calidad", afirmó Chiellini en la rueda de prensa previa al partido de San Siro.



"No me pesaba no haber ganado nada a nivel europeo, pero las emociones vividas en los últimos meses (con el título de la Eurocopa) me llenaron de energías. Me animaron a seguir", agregó.



A sus 37 años, Chiellini lleva más de veinte temporadas midiéndose con España, tanto a nivel juvenil como a nivel profesional.



"En la final de la Eurocopa en Kiev (2012) no estábamos preparados para medirnos con ellos. El partido que me dio más satisfacción, evidentemente, fue la semifinal de la última Eurocopa. El encuentro en el que más dominamos creo que fue en la Eurocopa de 2016", recordó.



También nombró a Sergio Ramos, ausente en la lista de Luis Enrique, y al ya exjugador Fernando Torres como los rivales españoles por los que tiene más aprecio.



"Aprecio a Sergio Ramos, tiene un liderazgo increíble. Y luego me acuerdo de los partidos de Fernando Torres, que era fantástico. Hasta jugué contra él en una Eurocopa sub-17. Me enfrenté a él hasta pasados los treinta años y me acuerdo de él con cariño", aseguró.



En su intervención, Chiellini también comentó los insultos racistas recientemente recibidos por el senegalés Kalidou Koulibaly en el partido del Nápoles en el campo del Fiorentina y animó a que se tomen medidas fuertes.



"Es inaceptable, es necesario que haya reglas que castiguen a los responsables. Me dio vergüenza. Luego en Europa se ve a Italia como un país racista y no es así. Hay que hacer algo más porque estamos difundiendo una mala imagen de nuestro país", afirmó.