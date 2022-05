EFE

El futbolista español Cesc Fábregas anunció este viernes que dejará el Mónaco al final de esta temporada, desalentado por su larga racha de lesiones, pero asegura que quiere continuar su carrera.



"Es seguro que entre el Monaco y yo se ha terminado. Mi contrato expira en junio y busco un nuevo punto de partida", aseguró Fábregas en una entrevista al medio digital francés Sofoot.com.



Fábregas, de 35 años y que llegó al Monaco en 2019, señala que ha recibido varias llamadas de teléfono de algunos de sus antiguos entrenadores "para saber qué voy a hacer, para ver si querría unirme a ellos este verano" en la parte técnica.



"Pero este año ha sido tan malo que no puedo terminar así, No tras haber construido esta carrera. Quiero seguir jugando", asegura el futbolista, que recuerda que tras 19 años y casi 900 partidos en la élite ha ganado "prácticamente todo".



Ganador de un Mundial y dos Eurocopas con España y de todos los títulos posibles a nivel de club con el FC Barcelona, Cesc no avanza pistas sobre dónde podría continuar su carrera. "Se trata simplemente de encontrar un buen proyecto y hacerlo realidad", explica.



El objetivo es dejar atrás las sensaciones de esta temporada. "He sufrido mucho este año y ha sido duro a nivel mental. Hace falta mantenerse fuerte", describe.