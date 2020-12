EFE

Iker Casillas, ex guardameta internacional del Real Madrid, dijo a EFE que se sacará la licencia de entrenador, pero que no se ve entrenando a ningún equipo porque no es su vocación.

Casillas asistió a la gala de los premios AS y recibió el galardón del periódico deportivo que reconoce la trayectoria profesional del deportista.



Tras su desafortunada retirada del fútbol profesional en agosto de 2020 debido a un infarto de miocardio, el futuro de Iker sigue siendo una incógnita. El ex portero de la selección española admitió en varias ocasiones que quiere seguir vinculado con el fútbol, pero, tal y como declaró, será fuera de los banquillos.





El ex guardameta reconoció que sería bonito volver a cruzar su camino con el club que lo vio crecer, el Real Madrid, y preguntado por Zidane y la situación que atraviesa ahora mismo el club blanco, dijo que confía en el técnico francés y que está seguro de que hará “todo lo posible por devolver al Madrid al lugar que se merece, que es arriba”.