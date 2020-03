EFE

Iker Casillas, aspirante a la presidencia de la Federación Española de Fútbol (RFEF), reiteró que su candidatura sigue adelante y no va a retirarla pese al adelanto de los comicios decidido por la presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), Irene Lozano, con quien se reunió este lunes.



El ex portero del Real Madrid y capitán de la selección española se entrevistó durante cerca de una hora con la secretaria de Estado en la sede del CSD y a su salida del organismo se limitó a decir que la reunión fue "muy bien" y que "no" se retirará de la carrera electoral.





La reunión entre Casillas y la secretaria de Estado se produjo a petición del primero, después de que Lozano decidiera adelantar los comicios el pasado día 6 para garantizar que se celebren este año olímpico, que no haya agravios comparativos con otras federaciones y en apoyo a la candidatura de España y portugal al Mundial de 2030.



Casillas, que anunció su intención de presentarse a las elecciones de la RFEF el pasado 17 de febrero, no consideró injusta la decisión de adelantar las elecciones, tal y como había solicitado el actual presidente y aspirante a la reelección, Luis Rubiales.



La RFEF pidió el adelanto por primera vez el 16 de diciembre de 2019 al CSD ante "necesidades derivadas de la puesta en marcha de la candidatura conjunta con Portugal para el Mundial de Fútbol de 2030 y los trámites que deben desarrollarse al respecto en el segundo semestre del año 2020 que resultan claves y esenciales para el éxito de la candidatura, así como la participación en los Juegos Olímpicos de Tokio y en la organización de la Eurocopa 2020".



A principios de febrero volvió a pedirlo ya que la clasificación de España para el Mundial de Fútbol sala hace, en su opinión, "que en caso de no autorizarse el adelanto electoral resulte absolutamente imposible iniciar el proceso antes de finales de octubre o principios de noviembre, lo que llevaría a que su finalización fuera a principios de 2021".



El trabajo de la candidatura conjunta con Portugal para el Mundial de 2030 y la influencia que tendría en ambos casos estar con el proceso electoral en curso como dicta la normativa es otro de los argumentos de la RFEF para el adelanto concedido hace días por el CSD.