Daniel Carvajal ha analizado la actualidad del Real Madrid y el Clásico que deben disputar la próxima semana ante el Barcelona en LaLiga pero también se ha mojado sobre el posible fichaje de Mbappe y la situación de Jovic o Hazard.

"Estamos tranquilos. Haremos lo que nos manden hacer que es jugar al fútbol; queremos que se juegue con máximas garantías de seguridad. No sabemos si fue un error que se aplazase. A toro pasado es fácil hablar. Todo lo que no sea fútbol me da igual. Yo quiero ir a Mestalla y ganar, ir al Camp Nou y ganar", comentó en un acto publicitario.

Toca visitar Mestalla y el Camp Nou: "Estamos en un gran momento y afrontamos una semana importante ante dos rivales que queremos ganar. Nos motiva Mestalla y el Camp Nou. Me gusta mucho desconectar con los videojuegos. Estoy contento de estar aquí porque Call of Duty ya lo conocéis todo y es un juego muy completo".

Los condcionantes del Clásico: "Partimos con menos horas de descanso y el cuerpo lo nota. Hernández Hernández es un árbitro muy bueno y le deseamos lo mejor".

Mejoría en Liga: "Un día estás arriba y otro abajo. El técnico siempre nos dio confianza. Es Zidane, su esencia desde que vino con nosotros lo ha conseguido con su filosofía y eso se contagia.L

Los posibles rivales en los octavos de Champions: "Estamos tranquilos. Sé que ninguno nos quiere a nosotros. Debemos estar tranquilos. ¿Cristiano y la Juve en la final? Lo firmo. Ya sólo estar en la final, sería bueno".

¿Jugar con Mbappe?: "Está claro que le hemos visto. Es uno de los grandes y sería bueno porque los mejores tienes que estar aquí.

Las polémicas con Bale: "Ya dijo que era meter algo de caña a la sociedad mediática. Debemos arroparle y que se sienta querido para que rinda en el campo".

¿Cómo estaba viendo a Hazard?: "Le deseo una pronta recuperación. Una dichosa lesión le ha apartado de los terrenos de juego, pero volverá más fuerte. Lo cierto es que es una pena, porque cada día está cogiendo más responsabilidad en el equipo y estaba a un gran nivel".

La adaptación de Jovic: "Es un chico que trabaja muy bien. En cuanto meta varios goles se va a disparar seguro".