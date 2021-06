EFE

El extremo belga Yannick Carrasco, que afronta la Eurocopa tras proclamarse campeón de LaLiga con el Atlético de Madrid, señaló que físicamente tal vez se encuentre en el mejor momento de su carrera.



"Está claro que físicamente me siento muy, muy bien, quizá en mi mejor momento", declaró el jugador en conferencia de prensa a tres días de que Bélgica debute contra Rusia en el torneo de naciones.



El extremo colchonero, de 27 años, explicó que trabaja mucho en el gimnasio y corre mucho en cada partido, pero señaló que también corre mejor porque "la experiencia es extremadamente importante: conocer tu cuerpo y saber cuándo correr o cuándo hacerlo, correr menos y ser tácticamente mejor...".

Carrasco, que ha dejado buena imagen en los dos amistosos de preparación que ha disputado Bélgica contra Grecia y Croacia y cuya posición entra en competencia con la del capitán, Eden Hazard, evitó compararse con el atacante del Real Madrid, que apura los plazos para estar en perfectas condiciones para el torneo tras dos años sembrados de lesiones.



"Es un deporte colectivo, no individual", zanjó Carrasco, que recordó que en la Eurocopa de Francia en 2016 también le dijeron que podía ser su gran momento y, sin embargo, los resultados no fueron los deseados ni para él ni para el equipo que entonces dirigía Marc Wimots, que cayó en cuartos de final contra Gales (3-1).



"En relación con la edad que tengo y por mi experiencia (en esta ocasión), creo que va a ser algo positivo", agregó el jugador, que señaló.



"Ka gente dice que somos favoritos, es lo que oímos. Pero internamente solo nos concentramos en nuestro juego y en ganar. Intentamos no escuchar mucho, estamos en nuestra propia burbuja", comentó.

SIMEONE VS. MARTÍNEZ



Invitado a comparar los estilos de su entrenador en el Atlético, el Cholo Simeone, y el técnico de la selección belga, Roberto Martínez, señaló que "tienen diferente filosofía" aunque ambos "son dos grandes entrenadores, tienen una buena relación con los jugadores, hablan y explican lo que va bien o no".



"El estilo cambia. Simeone es más defensivo, empieza con la defensa. Martínez está más orientado hacia el ataque, con más posesión", dijo Carrasco, quien añadió que tanto con el Atlético como con los "Diablos rojos" tiene libertad en ataque "para hacer lo que quiera" mientras cumpla con sus tareas defensivas.



Carrasco añadió que se ve más maduro tras su paso por la liga China porque "cuando te vas fuera te das cuenta de la suerte que tenías en Europa", y que Simeone le reconoce esa madurez.



"Me he sacrificado mucho por mi equipo este año. Los últimos meses fueron decisivos para ayudar a ganar el campeonato", dijo el futbolista.



Preguntado si no le podía restar rendimiento el implicarse en discusiones en el juego, lo achacó a sus ansias de victoria.



"Tengo mentalidad ganadora. Es uno de los puntos más fuertes de mi carácter", concluyó.